Американского посла в РФ лишили возможности говорить

Вместе с высланными дипломатами улетела личный переводчик посла.

Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Хантсман остался в Москве без личного переводчика. Накануне из РФ вылетел чартерный рейс с 60 американскими дипломатами на борту – это был зеркальный ответ нашей страны на действия американских властей.

Как оказалось, в самолёте был личный переводчик Джон Хантсмана, пишет Коммерсант. Но кроме этого американского посла оставили и без важных помощников.

Так, в Госдепартаменте США заявили, что Хантсман потерял и пресс-секретаря Марию Олсон, а также тех помощников, которые занимались ситуацией в Украине, в Сирии, людей-кураторов вопросов стратегической стабильности.

- Не знаю, на кого посол теперь будет опираться, - заявил изданию источник в Госдепе.

Напомним, о высылке российских дипломатов Вашингтон заявил 26 марта. Этому примеру последовал ряд западных стран в рамках якобы солидарности с Лондоном по делу Скрипалей.