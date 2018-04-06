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Константин Большаков
6 Апреля, 2018 09:27
Американского посла в РФ лишили возможности говорить
Джон Хантсман.
Источник: Apral.ru
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.
Вместе с высланными дипломатами улетела личный переводчик посла.
Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Хантсман остался в Москве без личного переводчика. Накануне из РФ вылетел чартерный рейс с 60 американскими дипломатами на борту – это был зеркальный ответ нашей страны на действия американских властей.
Как оказалось, в самолёте был личный переводчик Джон Хантсмана, пишет Коммерсант. Но кроме этого американского посла оставили и без важных помощников.
Так, в Госдепартаменте США заявили, что Хантсман потерял и пресс-секретаря Марию Олсон, а также тех помощников, которые занимались ситуацией в Украине, в Сирии, людей-кураторов вопросов стратегической стабильности.
- Не знаю, на кого посол теперь будет опираться, - заявил изданию источник в Госдепе.
Напомним, о высылке российских дипломатов Вашингтон заявил 26 марта. Этому примеру последовал ряд западных стран в рамках якобы солидарности с Лондоном по делу Скрипалей.
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