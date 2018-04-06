Политика

Константин Большаков
6 Апреля, 2018 09:27

Американского посла в РФ лишили возможности говорить

Джон Хантсман.
Источник: Apral.ru
#дипломаты

#Вашингтон

#Хантсман
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

Вместе с высланными дипломатами улетела личный переводчик посла.

Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Хантсман остался в Москве без личного переводчика. Накануне из РФ вылетел чартерный рейс с 60 американскими дипломатами на борту – это был зеркальный ответ нашей страны на действия американских властей.

Как оказалось, в самолёте был личный переводчик Джон Хантсмана, пишет Коммерсант. Но кроме этого американского посла оставили и без важных помощников.

Так, в Госдепартаменте США заявили, что Хантсман потерял и пресс-секретаря Марию Олсон, а также тех помощников, которые занимались ситуацией в Украине, в Сирии, людей-кураторов вопросов стратегической стабильности.

- Не знаю, на кого посол теперь будет опираться, - заявил изданию источник в Госдепе.

Напомним, о высылке российских дипломатов Вашингтон заявил 26 марта. Этому примеру последовал ряд западных стран в рамках якобы солидарности с Лондоном по делу Скрипалей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Австрийцы объяснили нежелание высылать российских дипломатов
США пошли на попятную и попросили Россию прислать новых дипломатов
Читайте в рубрике:
Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников
Бывший охранник Березовского готовил фейковый компромат на Володина

Встреча АСЕАН в Сингапуре: министры финансов обсудили региональную экономику
Суд Германии отпустил Карлеса Пучдемона под залог
Филиппинский остров Боракай закроют для туристов на полгода
Звезде Болливуда Салману Хану дали 5 лет тюрьмы за охоту на антилоп
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В детсаду Петербурга госпитализировали 16 детей из-за острой инфекции
Воронеж, 07 Апреля, 10:13.
Появление метро в Воронеже стало ещё реальнее
Самара, 07 Апреля, 10:12.
МЧС предупредило самарцев о работе ледокола на Волге
Красноярск, 07 Апреля, 10:04.
Уволен глава СУ СКР по Красноярскому краю
Новосибирск, 07 Апреля, 09:52.
Стала известна судьба пропавших в Новосибирске школьниц
За рубежом, 07 Апреля, 09:44.
Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём
Вашингтон, 06 Апреля, 16:59.
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников
Екатеринбург, 06 Апреля, 16:16.
Главный следователь Свердловской области уволен указом Путина
Москва, 06 Апреля, 15:53.
Бывший охранник Березовского готовил фейковый компромат на Володина
Казань, 06 Апреля, 15:41.
Чиновника МВД РТ задержали на "горячем" за взятку в $100 тысяч
Челябинск, 06 Апреля, 15:40.
Челябинские артисты поедут покорять КНДР
Нижний Новгород, 06 Апреля, 15:07.
Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование во Всемирный день здоровья
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия