Британская газета сообщила о судьбе животных Скрипалей

Специалисты опасались, что звери тоже могут быть отравлены.

Газета The Mirror написала о гибели домашних животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, отравленного со своей дочерью Юлией в Солсбери в начале марта. Речь идёт о морских свинках и коте.

Как заявили представители департамента окружающей среды Великобритании, животные погибли. Свинки от того, что дом несколько дней был опечатан и их никто не поил и не кормил. Кот по кличке Нэш ван Дрейк также был обнаружен в плохом состоянии.

Его отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун, где ветеринар принял решение усыпить Нэша. После этого трупы животных кремировали, чтобы не допустить возможного распространения отравляющего вещества.

Напомним, после отравления Скрипалей Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российская сторона отвергла все обвинения, однако после начался скандал с высылкой дипломатов РФ из ряда западных стран. Москва ответила зеркальными мерами.