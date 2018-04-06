Общество

Константин Большаков
6 Апреля, 2018 09:09

Британская газета сообщила о судьбе животных Скрипалей

Дом Сергея Скрипаля.
Источник: Unian.net
#Скрипаль

#Лондон

#Новичок
За рубежом, 06 Апреля - DIXINEWS.

Специалисты опасались, что звери тоже могут быть отравлены.

Газета The Mirror написала о гибели домашних животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, отравленного со своей дочерью Юлией в Солсбери в начале марта. Речь идёт о морских свинках и коте.

Как заявили представители департамента окружающей среды Великобритании, животные погибли. Свинки от того, что дом несколько дней был опечатан и их никто не поил и не кормил. Кот по кличке Нэш ван Дрейк также был обнаружен в плохом состоянии.

Его отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун, где ветеринар принял решение усыпить Нэша. После этого трупы животных кремировали, чтобы не допустить возможного распространения отравляющего вещества.

Напомним, после отравления Скрипалей Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российская сторона отвергла все обвинения, однако после начался скандал с высылкой дипломатов РФ из ряда западных стран. Москва ответила зеркальными мерами.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сегодня США введут новые санкции против России
Юлия Скрипаль впервые высказалась об отравлении в Солсбери
Австрийцы объяснили нежелание высылать российских дипломатов
Читайте в рубрике:
Бывший охранник Березовского признался в создании компромата на чиновников
Стало известно по какому предмету чаще набирают 100 балов на ЕГЭ
Сокращение перечня школьных учебников вдвое увеличило их цены

Звезде Болливуда Салману Хану дали 5 лет тюрьмы за охоту на антилоп
Филиппинский остров Боракай закроют для туристов на полгода
Встреча АСЕАН в Сингапуре: министры финансов обсудили региональную экономику
Балет Эйфмана привёз «Анну Каренину» в Нью-Йорк
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В детсаду Петербурга госпитализировали 16 детей из-за острой инфекции
Воронеж, 07 Апреля, 10:13.
Появление метро в Воронеже стало ещё реальнее
Самара, 07 Апреля, 10:12.
МЧС предупредило самарцев о работе ледокола на Волге
Красноярск, 07 Апреля, 10:04.
Уволен глава СУ СКР по Красноярскому краю
Новосибирск, 07 Апреля, 09:52.
Стала известна судьба пропавших в Новосибирске школьниц
За рубежом, 07 Апреля, 09:44.
Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём
Вашингтон, 06 Апреля, 16:59.
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников
Екатеринбург, 06 Апреля, 16:16.
Главный следователь Свердловской области уволен указом Путина
Москва, 06 Апреля, 15:53.
Бывший охранник Березовского готовил фейковый компромат на Володина
Казань, 06 Апреля, 15:41.
Чиновника МВД РТ задержали на "горячем" за взятку в $100 тысяч
Челябинск, 06 Апреля, 15:40.
Челябинские артисты поедут покорять КНДР
Нижний Новгород, 06 Апреля, 15:07.
Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование во Всемирный день здоровья
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия