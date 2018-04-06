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Константин Большаков
6 Апреля, 2018 09:09
Британская газета сообщила о судьбе животных Скрипалей
Дом Сергея Скрипаля.
Источник: Unian.net
За рубежом, 06 Апреля - DIXINEWS.
Специалисты опасались, что звери тоже могут быть отравлены.
Газета The Mirror написала о гибели домашних животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, отравленного со своей дочерью Юлией в Солсбери в начале марта. Речь идёт о морских свинках и коте.
Как заявили представители департамента окружающей среды Великобритании, животные погибли. Свинки от того, что дом несколько дней был опечатан и их никто не поил и не кормил. Кот по кличке Нэш ван Дрейк также был обнаружен в плохом состоянии.
Его отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун, где ветеринар принял решение усыпить Нэша. После этого трупы животных кремировали, чтобы не допустить возможного распространения отравляющего вещества.
Напомним, после отравления Скрипалей Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российская сторона отвергла все обвинения, однако после начался скандал с высылкой дипломатов РФ из ряда западных стран. Москва ответила зеркальными мерами.
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