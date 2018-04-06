Сегодня США введут новые санкции против России

Это будут ответные меры за якобы вмешательство Москвы в выборы американского президента.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в пятницу, 6 апреля, Вашингтон объявит о новых санкциях в отношении российской элиты. Это будет ответом за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, которые, по мнению американской стороны, якобы имели место быть.

- Ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина, - написала газета.

Журналисты издания предполагают, что новые санкции против России лишь усилят напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном на фоне скандалов с высылкой российских дипломатов по делу Скрипаля.

При этом накануне, 5 апреля, агентство Bloomberg заявляло, что целями Белого дома являются «шесть-десять российских олигархов».