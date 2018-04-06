|
Константин Большаков
6 Апреля, 2018 08:49
Сегодня США введут новые санкции против России
Вашингтон.
Источник: worldinyourimangination.files.wordpress.com
Вашингтон, 06 Апреля - DIXINEWS.
Это будут ответные меры за якобы вмешательство Москвы в выборы американского президента.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что в пятницу, 6 апреля, Вашингтон объявит о новых санкциях в отношении российской элиты. Это будет ответом за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, которые, по мнению американской стороны, якобы имели место быть.
- Ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина, - написала газета.
Журналисты издания предполагают, что новые санкции против России лишь усилят напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном на фоне скандалов с высылкой российских дипломатов по делу Скрипаля.
При этом накануне, 5 апреля, агентство Bloomberg заявляло, что целями Белого дома являются «шесть-десять российских олигархов».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия