Спорт

Константин Большаков
6 Апреля, 2018 08:30

Конор Макгрегор разгромил автобус российского бойца

Конор Макгрегор.
Источник: Allboxing.ru
#UFC

#Макгрегор

#Нурмагомедов
За рубежом, 06 Апреля - DIXINEWS.

После случившегося звезда боёв без правил сам пришёл в полицию.

5 апреля в Нью-Йорке на парковке спорткомплекса Barclays Center в Бруклине Конор Макгрегор напал на автобус команды российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Как пишет The New York Times, это произошло во время промо-мероприятий перед очередным турниром по боям без правил.

Газета пишет, что Макгрегор бросил в автобус стул и разбил окно, а затем попытался забросать транспортное средство металлическими предметами. Остановить разгорячённого ирландца сумели только люди из его собственной команды.

В результате инцидента два человека, находившиеся в автобусе, получили лёгкие травмы. Отмечается, что Макгрегор сам явился в полицию после нападения.

Пока что в отношении Конора Макгрегора не предъявлено обвинений, сотрудники полиции допрашивают его. Макгрегор, напомним, является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.

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