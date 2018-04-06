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Константин Большаков
6 Апреля, 2018 08:30
Конор Макгрегор разгромил автобус российского бойца
Конор Макгрегор.
Источник: Allboxing.ru
За рубежом, 06 Апреля - DIXINEWS.
После случившегося звезда боёв без правил сам пришёл в полицию.
5 апреля в Нью-Йорке на парковке спорткомплекса Barclays Center в Бруклине Конор Макгрегор напал на автобус команды российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Как пишет The New York Times, это произошло во время промо-мероприятий перед очередным турниром по боям без правил.
Газета пишет, что Макгрегор бросил в автобус стул и разбил окно, а затем попытался забросать транспортное средство металлическими предметами. Остановить разгорячённого ирландца сумели только люди из его собственной команды.
В результате инцидента два человека, находившиеся в автобусе, получили лёгкие травмы. Отмечается, что Макгрегор сам явился в полицию после нападения.
Пока что в отношении Конора Макгрегора не предъявлено обвинений, сотрудники полиции допрашивают его. Макгрегор, напомним, является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.
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