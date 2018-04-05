Политика

Константин Большаков
5 Апреля, 2018 17:26

Юлия Скрипаль впервые высказалась об отравлении в Солсбери

Юлия Скрипаль.
Источник: facebook.com
#Скрипаль

#Лондон

#Новичок
За рубежом, 05 Апреля - DIXINEWS.

Женщина дала первые комментарии по поводу нашумевшего дела Скрипаля.

Юлия Скрипаль, отравленная в начале марта со своим отцом Сергеем в Солсбери, сделала первое заявление по поводу случившегося. Слова женщины приводит пресс-служба полиции Великобритании.

Как заявила Скрипаль, она находится в сознании уже неделю. Женщина заверила, что с каждым днём ей становится всё лучше. Ранее, напомним, британские враче заявляли о быстрой поправке Юлии. Также пострадавшая выразила благодарность всем, кто проявляет интерес к её здоровью и желает выздоровления.

- Я пришла в себя чуть больше недели назад, и рада заявить, что с каждым днём чувствую себя всё лучше. Я благодарна всем, кто интересуется моим состоянием, и благодарю за многочисленные добрые пожелания, - заявила 33-летняя Юлия Скрипаль. – Я хотела бы поблагодарить многих людей, с помощью которых я пошла на поправку, особенно жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными. Кроме того, я хотела бы поблагодарить сотрудников больницы Солсбери за их работу и профессионализм.

При этом Юлия не рассказала о том, как чувствует себя её отец, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

- Я уверена, вы понимаете, насколько этот эпизод дезориентировал нас. Надеюсь, вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления, - добавила женщина.

Британская сторона, напомним, обвинила в случившемся Россию. Но эксперты Великобритании не нашли никаких следов того, что в отравлении Скрипалей виновна Москва. Однако незадолго до этого ряд стран произвёл высылку российских дипломатов из-за солидарности в деле Скрипаля.

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