Сегодня ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч Лиги Европы

Накануне московские футболисты прибыли в Англию и провели предматчевую тренировку.

В четверг, 5 апреля, ЦСКА проведёт первый четвертьфинальный матч. Армейцы будут играть в гостях у лондонского «Арсенала». Накануне тренер команды Виктор Ганчаренко в интервью выразил надежду, что болельщики, прибывшие в Великобританию из России, не допустят никаких инцидентов и не поведутся на провокации. Как отметил специалист, он надеется, что фанаты как российского, так и лондонского клуба будут поддерживать свои команды и не думать о посторонних вещах, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Мы – тренеры и спортсмены – должны думать о футболе, а не о политике, - подчеркнул Ганчаренко.

Главный тренер ЦСКА признался, что в гостях команда старается играть в более атакующий футбол, и открытая игра у армейцев более качественная. Тогда как в домашних матчах соперники московского клуба стараются глубоко обороняться.

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев накануне дня игры признался, что не пересматривал матч между армейцами и «Арсеналом» 12-летней давности. Акинфеев сказал, что команда не жалуется на тяжёлый календарь и озвучил задачу клуба.

- Наша задача – выложиться по максимуму и показать тот футбол, который мы показали во Франции, - передаёт слова вратаря пресс-служба ЦСКА. – Чтобы противостоять им («Арсеналу» - прим. ред.), надо показать хороший футбол.

Ответная игра между ЦСКА и «Арсеналом» состоится на следующей неделе, 12 апреля.