Пилот рассказал о причинах крушения вертолёта на Ставрополье

Машина выполняла сельскохозяйственные работы, когда в воздухе произошла проблема с двигателем.

В Шпаковском районе Ставропольского края, недалеко от станицы Новомарьевской, разбился вертолёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пилот машины выполнял сельскохозяйственные работы. Он был единственным человеком на борту и в результате инцидента получил травмы.

Факт катастрофы подтвердили и ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Там заявили, что получено сообщение о падении вертолёта и сейчас эта информация проверяется, речь идёт о Ми-2. Известно о пострадавшем, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Произошедшее уже прокомментировали в районной администрации. Как отметили чиновники, пилот успел рассказать о случившемся.

- В воздухе произошло что-то с двигателем, он задымился, - передали слова лётчика в администрации.

Отмечается, что пилот сумел посадить вертолёт, при этом сам он получил ожоги. В настоящий момент его осматривают медики.