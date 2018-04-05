ЧП

Константин Большаков
5 Апреля, 2018 14:15

Пилот рассказал о причинах крушения вертолёта на Ставрополье

Ми-2.
Источник: Aviaforum.ru
#авиакатастрофа

#вертолет

#ми2
Ставрополь, 05 Апреля - DIXINEWS.

Машина выполняла сельскохозяйственные работы, когда в воздухе произошла проблема с двигателем.

В Шпаковском районе Ставропольского края, недалеко от станицы Новомарьевской, разбился вертолёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пилот машины выполнял сельскохозяйственные работы. Он был единственным человеком на борту и в результате инцидента получил травмы.

Факт катастрофы подтвердили и ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Там заявили, что получено сообщение о падении вертолёта и сейчас эта информация проверяется, речь идёт о Ми-2. Известно о пострадавшем, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Произошедшее уже прокомментировали в районной администрации. Как отметили чиновники, пилот успел рассказать о случившемся.

- В воздухе произошло что-то с двигателем, он задымился, - передали слова лётчика в администрации.

Отмечается, что пилот сумел посадить вертолёт, при этом сам он получил ожоги. В настоящий момент его осматривают медики.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Названа причина крушения Ан-26 в Сирии
Озвучены подробности крушения «Ми-8» с силовиками в Чечне
В Сирии в авиакатастрофе погиб российский генерал-майор
Читайте в рубрике:
В Алтайском крае паводок затронул 40 деревень и сёл
Эксперты начали анализ «чёрных ящиков» разбившегося «Ан-148»
Следователи прокомментировали версию о взрыве на борту «Ан-148»

В подмосковном Алабине проходит репетиция парада Победы
Балет Эйфмана привёз «Анну Каренину» в Нью-Йорк
Экс-переводчик Каддафи: Ливийский лидер выделил €20 млн на предвыборную кампанию Саркози
Возвращающимся в Восточную Гуту жителям начали выдавать документы взамен утерянных
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В детсаду Петербурга госпитализировали 16 детей из-за острой инфекции
Воронеж, 07 Апреля, 10:13.
Появление метро в Воронеже стало ещё реальнее
Самара, 07 Апреля, 10:12.
МЧС предупредило самарцев о работе ледокола на Волге
Красноярск, 07 Апреля, 10:04.
Уволен глава СУ СКР по Красноярскому краю
Новосибирск, 07 Апреля, 09:52.
Стала известна судьба пропавших в Новосибирске школьниц
За рубежом, 07 Апреля, 09:44.
Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём
Вашингтон, 06 Апреля, 16:59.
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников
Екатеринбург, 06 Апреля, 16:16.
Главный следователь Свердловской области уволен указом Путина
Москва, 06 Апреля, 15:53.
Бывший охранник Березовского готовил фейковый компромат на Володина
Казань, 06 Апреля, 15:41.
Чиновника МВД РТ задержали на "горячем" за взятку в $100 тысяч
Челябинск, 06 Апреля, 15:40.
Челябинские артисты поедут покорять КНДР
Нижний Новгород, 06 Апреля, 15:07.
Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование во Всемирный день здоровья
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия