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Константин Большаков
5 Апреля, 2018 14:15
Пилот рассказал о причинах крушения вертолёта на Ставрополье
Ми-2.
Источник: Aviaforum.ru
Ставрополь, 05 Апреля - DIXINEWS.
Машина выполняла сельскохозяйственные работы, когда в воздухе произошла проблема с двигателем.
В Шпаковском районе Ставропольского края, недалеко от станицы Новомарьевской, разбился вертолёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пилот машины выполнял сельскохозяйственные работы. Он был единственным человеком на борту и в результате инцидента получил травмы.
Факт катастрофы подтвердили и ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Там заявили, что получено сообщение о падении вертолёта и сейчас эта информация проверяется, речь идёт о Ми-2. Известно о пострадавшем, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
Произошедшее уже прокомментировали в районной администрации. Как отметили чиновники, пилот успел рассказать о случившемся.
- В воздухе произошло что-то с двигателем, он задымился, - передали слова лётчика в администрации.
Отмечается, что пилот сумел посадить вертолёт, при этом сам он получил ожоги. В настоящий момент его осматривают медики.
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