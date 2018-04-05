Президент проведёт встречу с врио Кемеровской области

В Кремле отметили, что данная встреча является достаточно важной на фоне обстановки в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в четверг, 5 апреля, Владимир Путин собирается провести рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Всего на сегодняшний день у Путина запланировано несколько встреч, подчеркнул Песков. Но при этом беседа с Цивилёвым будет публичной.

- Президент примет Цивилёва. Путин недавно там был, в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Цивилёвым также достаточно важно, - подчеркнул Песков.

Напомним, Сергей Цивилёв был назначен врио губернатора Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева. Последний отметил, что продолжать работать с тяжёлым моральным грузом на посту главы региона невозможно.

Владимир Путин посетил Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли шестьдесят четыре человека, среди них сорок один ребёнок. После этого по всей стране был объявлен траур.