Власть

Константин Большаков
5 Апреля, 2018 13:24

Президент проведёт встречу с врио Кемеровской области

Сергей Цивилёв.
Источник: владивосток.онлайн
#Зимняявишня

#Кузбасс

#Цивилев

#Путин
Кемерово, 05 Апреля - DIXINEWS.

В Кремле отметили, что данная встреча является достаточно важной на фоне обстановки в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в четверг, 5 апреля, Владимир Путин собирается провести рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Всего на сегодняшний день у Путина запланировано несколько встреч, подчеркнул Песков. Но при этом беседа с Цивилёвым будет публичной.

- Президент примет Цивилёва. Путин недавно там был, в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Цивилёвым также достаточно важно, - подчеркнул Песков.

Напомним, Сергей Цивилёв был назначен врио губернатора Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева. Последний отметил, что продолжать работать с тяжёлым моральным грузом на посту главы региона невозможно.

Владимир Путин посетил Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли шестьдесят четыре человека, среди них сорок один ребёнок. После этого по всей стране был объявлен траур.

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