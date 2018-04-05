Россияне забеспокоились из-за горящего шоколада

Проверкой сообщений об опасных сладостях займётся Роспотребнадзор.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о начале лабораторных исследований по факту информации, поступившей из социальных сетей, о якобы появившемся горящем шоколаде. В ведомстве отметили, что подобные сообщения поступают из разных регионов России.

Уточняется, что речь идёт о видеозаписях, на которых люди поджигают шоколад и он начинает гореть. Следовательно, такие продукты могут быть опасны для здоровья.

- Управлениями Роспотребнадзора начаты лабораторные исследования в регионах, откуда поступали подобные сообщения, - отметили в ведомстве.

В свою очередь специалисты призывают не верить непроверенным источникам информации, а в при наличии сомнений в качестве продукции обращаться в территориальное управление Роспотребнадзора.

В Роскачестве поспешили успокоить россиян – шоколад и должен гореть, это абсолютно нормально. Об этом заявила замруководителя Российской системы качества Елена Саратцева. По её словам, скорость течения шоколада зависит от количества жиров и сахара, а также от состава жиров.

- Любые жиры и масла легко плавятся от огня. В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин, - сказала Саратцева.

Роскачество также призывает не доверять «фейковым» публикациям и не поддаваться панике.