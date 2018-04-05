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Константин Большаков
5 Апреля, 2018 09:12
Стало известно по какому предмету чаще набирают 100 балов на ЕГЭ
ЕГЭ.
Источник: Kuban24.tv
Москва, 05 Апреля - DIXINEWS.
Российские школьники демонстрируют отличные результаты в знании родного языка.
В Рособрнадзоре сообщили, что чаще всего 100 балов набирают школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Каждый год такой показатель демонстрируют примерно 0,5% от всех участников госэкзамена. К примеру, в прошлом году ЕГЭ по русскому языку сдавали порядка 645 тысяч выпускников, и из них максимальное количество баллов набрали 3,1 тысяч человек.
- Стабильно высокий процент тех, кому удалось добиться наивысшего успеха, среди участников ЕГЭ по русскому языку, - заметили в ведомстве.
При этом тяжелее всего нашим школьникам даётся экзамен по обществознанию. Там доля стобалльников составляет всего лишь 0,02% от числа всех участников ЕГЭ по данному предмету.
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