Стало известно по какому предмету чаще набирают 100 балов на ЕГЭ

Российские школьники демонстрируют отличные результаты в знании родного языка.

В Рособрнадзоре сообщили, что чаще всего 100 балов набирают школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Каждый год такой показатель демонстрируют примерно 0,5% от всех участников госэкзамена. К примеру, в прошлом году ЕГЭ по русскому языку сдавали порядка 645 тысяч выпускников, и из них максимальное количество баллов набрали 3,1 тысяч человек.

- Стабильно высокий процент тех, кому удалось добиться наивысшего успеха, среди участников ЕГЭ по русскому языку, - заметили в ведомстве.

При этом тяжелее всего нашим школьникам даётся экзамен по обществознанию. Там доля стобалльников составляет всего лишь 0,02% от числа всех участников ЕГЭ по данному предмету.