Общество

Константин Большаков
5 Апреля, 2018 09:12

Стало известно по какому предмету чаще набирают 100 балов на ЕГЭ

ЕГЭ.
Источник: Kuban24.tv
#ЕГЭ

#русскийязык

#рособрнадзор
Москва, 05 Апреля - DIXINEWS.

Российские школьники демонстрируют отличные результаты в знании родного языка.

В Рособрнадзоре сообщили, что чаще всего 100 балов набирают школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Каждый год такой показатель демонстрируют примерно 0,5% от всех участников госэкзамена. К примеру, в прошлом году ЕГЭ по русскому языку сдавали порядка 645 тысяч выпускников, и из них максимальное количество баллов набрали 3,1 тысяч человек.

- Стабильно высокий процент тех, кому удалось добиться наивысшего успеха, среди участников ЕГЭ по русскому языку, - заметили в ведомстве.

При этом тяжелее всего нашим школьникам даётся экзамен по обществознанию. Там доля стобалльников составляет всего лишь 0,02% от числа всех участников ЕГЭ по данному предмету.

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