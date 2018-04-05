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Константин Большаков
5 Апреля, 2018 08:36
Австрийцы объяснили нежелание высылать российских дипломатов
Сергей Лавров и Себастьян Курц.
Источник: Politros.com
За рубежом, 05 Апреля - DIXINEWS.
В Вене не хотят портить отношения с Москвой.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире местного телевидения заявил, что Вена не собирается высылать российских дипломатических сотрудников, так как традиционно имеет хорошие отношения с Москвой и поддерживает их.
Курц напомнил, что высылать российских дипломатов не стала треть стран Евросоюза, и Австрия в их числе. Такое решение канцлер Австрии принял со своим министром иностранных дел.
- Мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, - отметил политик.
Несмотря на доброжелательные намерения, Австрия всё же осудила возможную причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поддержав отзыв посла Евросоюза из РФ, добавил Курц.
Напомним, в Великобритании не сумели доказать причастность России к делу Скрипаля. В Москве сразу же отвергали участие российской стороны при отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.
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