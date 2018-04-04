На «Птицефабрике Чайковская» прошло традиционное освящение яиц перед Пасхой

Для предприятия эта традиция продолжается уже больше пятнадцати лет.

Священник Иоанн - помощник благочинного храма Чайковского округа в предпасхальную уже с начала недели освящает всё яйцо в сортировочном цехе предприятия. Такая добрая традиция сохраняется у производителя уже больше 10 лет, когда вся продукция яиц, предназначенная для розничной продукции, освящается.

Таинство проходит прямо в сортировочном цехе ЗАО "Птицефабрика "Чайковская". Как говорит отец Иоанн, яйцо издавно символизирует жизнь, её начало, а сам праздник Пасхи является завершением Великого поста. Поэтому в праздничный день необходимо вкусить пищу достойно, а сделать это без освящения продукции невозможно.

- Яйцо - символ жизни, в этот праздник оно не случайно занимает на столе православных христиан особое место, - заявил отец Иоанн. - Очень радостно и светло, что на Чайковского птицефабрике уже много лет проводят освящение яиц, соблюдая благочестивую традицию.

По словам замдиректора предприятия Владимира Белькова, данная традиция появилась на птицефабрике не случайно, и компания намерена сохранить её в будущем, оказывая услугу покупателям, которые сами по каким-то причинам не могут пойти в церковь и освятить продукты.

- В канун праздника, примерно за две недели, всё яйцо, поступающее в продажу, освящается, - рассказывает историю традиции Владимир Петрович - Наше освящённое яйцо пользуется огромным спросом у чайковских покупателей, у жителей других городов Пермского края, Удмуртии и Башкирии, Свердловской области. Мы пока единственная птицефабрика, которая освящает свою продукцию.

Руководство птицефабрики также поздравило с наступающим праздником Пасхи всех верующих и пригласило покупателей в фирменные магазины предприятия.

- Пасха - это старинный христианский праздник, - говорит директор ЗАО "Птицефабрика "Чайковская" Пётр Бельков. - Праздник, который символизирует возрождение жизни. Символ жизни - это весна, возрождение. Это светлый, хороший, семейный праздник, когда дома пахнет куличами, когда на столе крашеное яйцо.

Узнать освящённые продукты от Чайковской птицефабрики можно по специальной пометке "ХВ". Она уже поступает на прилавки в магазинах, кроме того, в магазинах фирменной сети фабрики можно приобрести украшенные яйца в термонаклейках. Как отметили на предприятии, данная продукция будет в продаже вплоть до окончания Пасхальных празднеств.