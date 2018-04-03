Более 50 лет "УдмуртГазСтрой" развивает нефтегазовую промышленность России

С советских времён наша страна занималась развитием нефтегазовой промышленности, обоснованно считая её локомотивом экономики.

Не изменился такой подход и сегодня - в наше время Россия остаётся ключевым игроком на международном рынке энергоносителей. И произошло это благодаря регулярному развитию предприятий нефтегазовой отрасли, и одно из ведущих среди них - ЗАО "УдмуртГазСтрой".

Компания была основана 51 год назад, в 1967 году, как хозрасчётный ЗУСС. За эти годы "УдмуртГазСтрой" значительно расширился и стал ведущим предприятием, осуществляющим строительство распределительных сетей для газопроводов. Подчёркивая значимость и высокое качество работы компании, в 2003 году Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплекс выдал "УдмуртГазСтрою" лицензию ГС-4-18-02-27-0-1835012872-001124-3.

Предприятие имеет крупные производственные участки и базы в ряде городов Удмуртии, среди которых Ижевск, Можга, Ува, Балезино, Сарапул, Глазов, Воткинск и другие. Каждый год компания сдаёт в эксплуатацию порядка шестидесяти километров новых газопроводов. Данный показатель является очень приличным по меркам современной нефтегазовой промышленности. Кроме того, в составе "УдмуртГазСтроя" есть своя лаборатория, цех изоляции, где устанавливают антикоррозийную защиту на стальные газовые трубы, и отдельный заготовительный цех.

Вместе с этим компания обладает мощным строительным участком, специалисты которого развивают бесканальную прокладку отопительных сетей и горячего водоснабжения. В частности, эти сотрудники реконструируют теплотрассы в столице Удмуртии, выполняют заказы для частных лиц и фирм.

Благодаря "УдмуртГазСтрою" в регионе успешно осуществляются работы по обустройству нефтяных месторождений, ведётся строительство нефтепроводов, резервуаров для нефти. Стоит выделить и то, что компания участвовала в президентской программе по газификации Татарстана, города Агрыза, посёлка Терси, объектов социального и культурного значения в Иж-Бодье, строительстве межпоселкового газопровода в деревне Пельмеш.