Промышленность

Станислав Сикорский
5 Апреля, 2018 13:45

"Альянс ДВ" обеспечивает промышленность России трубопроводной продукцией

Трубопроводная арматура.
Источник: DixiNews
#АльянсДВ

#продукция

#торговля
Благовещенск, 05 Апреля - DIXINEWS.

Нефтегазовую, химическую, энергетическую отрасли промышленности всегда высоко ценили в Российской Федерации, так как эти направления стоят в основе статуса отечества в мировой экономике.

С успехом в данных сферах действует ООО "Альянс ДВ". Компания начала работу в 2003 году и по сей день занимается поставкой трубопроводной продукции и металлопроката для предприятий металлургического, нефтегазового, энергетического, химического направлений.

Благодаря значительному опыту на специализированном рынке, большому ассортименту продукции, квалифицированному персоналу, заказчик своевременно получает необходимую ему продукцию. Поставки при этом осуществляются в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В общей сложности ассортимент товаров достиг показателя в 1000 наименований. Больше всего разнообразия представлено в таких разделах, как трубопроводная арматура, трубы и фитинги для водоснабжения, соединительные сегменты к трубам, а также металлопрокат.

Организация ведёт свою деятельность в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане. Помимо этого она располагает складским помещением в Москве.

"Наша компания - современная, мобильная и динамично развивающаяся. Мы стремимся максимально качественно выполнять запросы и оперативно поставлять продукцию по конкурентным ценам. Мы ведем открытый диалог с нашими покупателями, и сотни клиентов ценят нашу оперативность, наши возможности, наш профессионализм и доверяют нам", - констатировал руководитель ООО "Альянс ДВ" Андрей Алексеевич Огарков.

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