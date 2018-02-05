В Минздраве рассказали о будущем бесплатной медицины

В связи с появление в СМИ информации о якобы имеющем место обсуждении вопросов снятия государством с себя обязательств по обеспечению бесплатной медицинской помощи Министерство сообщает следующее.

Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны. Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается.

Более того Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов была расширена Правительством Российской Федерации. Так, в 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС – прирост составит 333 млрд. рублей (увеличение на 21,5 %). Это позволит повысить тарифы на все виды медицинской помощи и расширить спектр методов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС.

Одновременно с этим Министерством проводится системная работа по совершенствованию финансовой модели здравоохранения.

Сегодня модель здравоохранения принципиально отличается от той, которая существовала в Советском Союзе, когда финансирование осуществлялось сметно, а средства не следовали за пациентом. Сегодня оплата медицинской помощи зависит от объема оказанной помощи, ее качества, а распределение средств осуществляется в соответствии со страховыми принципами. Иными словами, современная российская модель предполагает ответственность ее участников. Такого рода модели внедрены в странах, где высок уровень государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи.

Два года назад Министерством здравоохранения РФ был инициирован проект по повышению роли страховых компаний в системе здравоохранения: перевод их из финансовых операторов в реальные защитники прав застрахованных – пациентов. Для этих целей Минздравом России была сформирована система страховых представителей – сотрудников страховых организаций, основной задачей которых является консультирование, сопровождение пациентов при получении медицинской помощи и защита их прав.

К настоящему моменту помощь пациентам оказывают более 8 600 поверенных.

Примером эффективной работы страховых представителей может служить тот факт, что после начала активного индивидуального информирования представителями пациентов о необходимости прохождения диспансеризации, ее объем за год увеличился на 5,6 %, а количество обоснованных жалоб снизилось в два раза.