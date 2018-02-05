Кожуховская линия метро улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч человек

5 февраля 2018 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.

"Строящаяся Кожуховская линия – одна из самых долгожданных и – в перспективе – одна из самых востребованных веток метрополитена. Её запуска ждут порядка 800 тыс. москвичей, жителей Люберец и других близлежащих городов Подмосковья. Новая ветка примет на себя часть пассажиров Калининской и Таганско-Краснопресненской линий, загруженность которых давно вышла за все разумные пределы. Метро в шаговой доступности получат жители Некрасовки, Косино-Ухтомского и ряда других районов Москвы ", – отметил Сергей Собянин.

Новая Кожуховская линия метро пройдёт от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.