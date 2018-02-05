Транспорт

Константин Большаков
5 Февраля, 2018 11:55

Кожуховская линия метро улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч человек

Сергей Собянин.
Источник: dixinews.ru
#метро

#Собянин

#транспорт
Москва, 05 Февраля - DIXINEWS.

5 февраля 2018 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.

"Строящаяся Кожуховская линия – одна из самых долгожданных и – в перспективе – одна из самых востребованных веток метрополитена. Её запуска ждут порядка 800 тыс. москвичей, жителей Люберец и других близлежащих городов Подмосковья. Новая ветка примет на себя часть пассажиров Калининской и Таганско-Краснопресненской линий, загруженность которых давно вышла за все разумные пределы. Метро в шаговой доступности получат жители Некрасовки, Косино-Ухтомского и ряда других районов Москвы ", – отметил Сергей Собянин.

Новая Кожуховская линия метро пройдёт от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Андрей Малахов уснул в метро без ботинок
19 новых станций метро откроют в Москве до конца 2017 года
Московское Центральное Кольцо будет разрастаться ещё 2 года
Читайте в рубрике:
Путин ответил на вопрос о подорожании бензина
Минтранс запретит высаживать безбилетников на холоде
Путин в Казани вдохновился полётом Ту-160 и предложил создать гражданский аналог

Алексей Цыденов. Республика Бурятия: привлечение инвестиций, помощь бизнесу и детям
Чилийцы ночуют на улице в ожидании вакцины от жёлтой лихорадки
Матвиенко: необходимо сделать все, чтобы защитить российских паралимпийцев
в Сыктывкаре пьяный водитель устроил гонки с ДПС на угнанном авто
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казанский лицей вошёл в топ-25 школ РФ, обойдя столичные учреждения
Воронеж, 05 Февраля, 18:00.
Александра Соловьёва назначили советником воронежского губернатора
Пермь, 05 Февраля, 17:38.
Программа «Ты – предприниматель» стартует в Прикамье
Пермь, 05 Февраля, 15:30.
В Прикамье по развитию профессионального спорта создана рабочая группа
Волгоград, 05 Февраля, 14:00.
Власти Волгограда подвели итог праздника 75-летия Сталинградской битвы, на котором присутствовал Путин
Нижний Новгород, 05 Февраля, 13:41.
Нижегородская "Чайка" разгромно уступила череповецкому "Алмазу"
Москва, 05 Февраля, 13:39.
В Минздраве рассказали о будущем бесплатной медицины
Пермь, 05 Февраля, 13:33.
В Органном зале Перми состоится вечер Морица Шотта
Новосибирск, 05 Февраля, 13:00.
Семье двух погибших в Колывани детей предоставят всю необходимую помощь
Красноярск, 05 Февраля, 12:00.
Мировые спортсмены отправляются на зимнюю Олимпиаду из Красноярска
Москва, 05 Февраля, 11:55.
Кожуховская линия метро улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч человек
Москва, 05 Февраля, 11:33.
Около 40 инвесторов привлекли режимы ТОР и СПВ в январе
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия