Около 40 инвесторов привлекли режимы ТОР и СПВ в январе

Около 40 потенциальных инвесторов привлекли режимы дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток в течение января, одиннадцать из них приняли решение получить статус резидентов ТОР и СПВ на минувшей неделе.

Заявки на ведение инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток поступили от шести компаний и пять бизнес-инициатив - от потенциальных резидентов территорий опережающего развития.

Так, разведкой рудного золота, серебра и меди в Приморском крае намерено заняться АО «Приморзолото», которое владеет пятью перспективными золоторудными объектами в Дальнереченском и Ольгинском районах Приморья.

По информации заявителя, на объектах подтверждено наличие высоких содержаний золота и серебра, а для месторождения Малиновское и рудопроявления Милоградовское выше на 50 - 200%, по сравнению с данными геологических отчетов, утвержденных в советское время. По договорам с АО «Приморзолото» сотрудничают шесть докторов геолого-минералогических наук и член-корреспондент РАН.

С проектом строительства специализированного здания для проведения во Владивостоке научных конференций и выставок выступило ООО «Центр новых образовательных технологий». Офисные помещения, компьютерные классы с правильным освещением и лектории с хорошей акустикой в первую очередь будут рассчитаны на комфортное размещение образовательных организаций.

Кроме того, потенциальные инвесторы СПВ заявили проекты строительства сварочного цеха по производству малых металлоконструкций, завода по переработке макулатуры в готовые изделия из картона и упаковочную бумагу, склада для хранения контейнерных и штучных грузов и автостоянки.

На сегодняшний день на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 60 заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток на общую сумму более 25,8 млрд рублей и планами создать 2 230 рабочих мест.

Четыре из 18 территорий опережающего развития привлекли потенциальных инвесторов в последнюю неделю января.

К примеру, приобрести оборудование и линию по разделке рыбы лососевых пород в новый рыбоперерабатывающий цех, выстроенный в ТОР «Беринговский», планирует ООО «Грифон».

Комплексы по приёму и переработке отходов и получению вторичного сырья могут появиться в ТОР «Приамурская» и «Большой Камень». Базу отдыха коттеджного типа с бассейном в Елизовском районе ТОР «Камчатка» намерен построить ИП Мурсалов, компания «ЕАЗ» для возведения коттеджного поселка на 20 домов выбрала ТОР «Большой Камень».

В данный момент на рассмотрении в АО «КРДВ» находятся 22 заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОР на сумму более 10,9 млрд рублей и планами создания около 1 400 новых рабочих мест.