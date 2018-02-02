Ульяновских курсантов наказали за скандальное видео

После клипа, прославившего студентов УИГА, последовали санкции.

Представители Ульяновского института гражданской авиации заявили, что студенты, снявшие скандальный видеоролик под песню «Satisfaction», получили наказание. Как пишут РИА «Новости», никого из студентов отчислять не стали, зато вынесли им выговор.

- Курсанты нарушили требования устава учебного заведения, им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями проведены беседы, - заявили в ВУЗе.

Напомним, после появления видеоклипа курсантов УИГА в обществе разделились мнения по поводу произошедшего. Некоторые усмотрели в откровенном ролике пропаганду гомосексуализма.

При этом сам глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил с такой позицией, что произошедшее должно стать уроком для будущих пилотов гражданской авиации, однако ломать их карьеру и будущее не стоит.