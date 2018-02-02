|
Константин Большаков
2 Февраля, 2018 15:16
Ульяновских курсантов наказали за скандальное видео
Кадр из клипа студентов УИГА.
Источник: dixinews.ru
Ульяновск, 02 Февраля - DIXINEWS.
После клипа, прославившего студентов УИГА, последовали санкции.
Представители Ульяновского института гражданской авиации заявили, что студенты, снявшие скандальный видеоролик под песню «Satisfaction», получили наказание. Как пишут РИА «Новости», никого из студентов отчислять не стали, зато вынесли им выговор.
- Курсанты нарушили требования устава учебного заведения, им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями проведены беседы, - заявили в ВУЗе.
Напомним, после появления видеоклипа курсантов УИГА в обществе разделились мнения по поводу произошедшего. Некоторые усмотрели в откровенном ролике пропаганду гомосексуализма.
При этом сам глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил с такой позицией, что произошедшее должно стать уроком для будущих пилотов гражданской авиации, однако ломать их карьеру и будущее не стоит.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия