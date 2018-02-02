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Константин Большаков
2 Февраля, 2018 13:40
Песков отреагировал на замечание Памфиловой
Элла Памфилова.
Источник: topre.ru
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.
Глава ЦИК вынесла замечание Пескову за агитацию в пользу Путина.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову замечания за агитационные высказывания, сделанные им 29 января. Госпожа Памфилова заявила, что подобные вещи недопустимы в период проведения предвыборной кампании.
На это замечание уже отреагировал и сам Дмитрий Песков. В своём комментарии он отметил, что принял к сведению слова главы ЦИК.
- Я принимаю это к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные, - сказал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, выборы российского президента состоятся 18 марта 2018 года.
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