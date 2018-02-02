Власть

Константин Большаков
2 Февраля, 2018 13:40

Песков отреагировал на замечание Памфиловой

Элла Памфилова.
Источник: topre.ru
#Песков

#ЦИК

#выборыпрезидента
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.

Глава ЦИК вынесла замечание Пескову за агитацию в пользу Путина.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову замечания за агитационные высказывания, сделанные им 29 января. Госпожа Памфилова заявила, что подобные вещи недопустимы в период проведения предвыборной кампании.

На это замечание уже отреагировал и сам Дмитрий Песков. В своём комментарии он отметил, что принял к сведению слова главы ЦИК.

- Я принимаю это к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные, - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, выборы российского президента состоятся 18 марта 2018 года.

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