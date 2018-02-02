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Алексей Мирный
2 Февраля, 2018 12:36
Выставка "Продэкспо" выросла в 22 раза и вошла в 10-ку крупнейших в мире
Пресс-конференция выставки Продэкспо 2018.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: DixiNews
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.
Юбилейная выставка Продэкспо 2018, отмечающая в этом году 25-ю годовщину, организаторами которой выступает московский Экспоцентр, обещает быть ещё более масштабной и популярной.
На сегодня Проэкспо вошла в 10 крупнейших выставок продуктов питания в мире. Она значится во всех каталогах мира и пользуется огромным авторитетом среди зарубежных производителей и поставщиков продуктов питания.
В этом году к списку стран поставщиков присоединился такая экзотическая для нас страна как Непал. Также рекордсменом в этом году по масштабам экспозиции стала Италия, представившая сразу 45 своих компаний.
ИА DixiNews директор Независимых торговых сетей Сергей Кузнецов.
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