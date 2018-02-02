Выставка "Продэкспо" выросла в 22 раза и вошла в 10-ку крупнейших в мире

Юбилейная выставка Продэкспо 2018, отмечающая в этом году 25-ю годовщину, организаторами которой выступает московский Экспоцентр, обещает быть ещё более масштабной и популярной.

Возникла выставка в 1994 году в ответ на восстребованность рынка, поставщиков зарубежных продуктов питания. Сразу же Продэкспо родилась как выставка международная. Главные ворота, точка выхода международных компаний на российский рынок.

На сегодня Проэкспо вошла в 10 крупнейших выставок продуктов питания в мире. Она значится во всех каталогах мира и пользуется огромным авторитетом среди зарубежных производителей и поставщиков продуктов питания.

Выставка за эти годы выросла в 22 раза. На первой выставке в 1994 году лишь одна компания из пяти, представленных, была российская. Теперь ситуация обратная, отечественных компаний гораздо больше чем иностранных. Причем такая тенденция наблюдается в большенстве отраслей экономики - об этом говорят результаты выставок Экспоцентра.

В этом году к списку стран поставщиков присоединился такая экзотическая для нас страна как Непал. Также рекордсменом в этом году по масштабам экспозиции стала Италия, представившая сразу 45 своих компаний.