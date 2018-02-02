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Константин Большаков
2 Февраля, 2018 08:28
США опасаются растущего влияния РФ в Латинской Америке
Рекс Тиллерсон.
Источник: novayagazeta.ru
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.
Американские власти заявили, что присутствие России в этом регионе их раздражает.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, посещая Техасский университет, заявил, что Россия наращивает присутствие в Латинской Америке, что является помехой для Вашингтона. Также господин Тиллерсон отметил, что в этом регионе усиливает свои позиции и Китай.
- Москва продолжает продажу оружия и военного оборудования недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности, - заявил представитель Белого дома. - Мы будем защищаться от далёких государств, не согласных с нашим политическим курсом.
Такое заявление Тиллерсон сделал не случайно. Уже завтра он отправится в турне по странам Латинской Америки, в частности, посетит Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.
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