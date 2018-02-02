Криминал

Константин Большаков
2 Февраля, 2018 08:05

Никита Белых получил 8 лет тюрьмы

Никита Белых.
Источник: m.gazeta.ru
#НикитаБелых

#суд

#Киров
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.

Накануне поздно вечером судья закончила читать обвинительный приговор.

Решением Пресненского суда города Москвы экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взяток и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Кроме того, Белых придётся заплатить штраф в размере сорока восьми миллионов рублей, и вместе с этим на протяжении трёх лет ему запрещено работать на государственных должностях.

Бывший глава Кировской области осуждён за получение взятки в размере 400 тысяч евро у одного из бизнесменов. Ранее его подозревали в вымогательстве ещё одной взятки на 200 тысяч евро, но по этому эпизоду суд снял обвинение. Чтение приговора заняло почти 12 часов и несколько раз прерывалось, отмечает корреспондент ИА «DixiNews».

Никита Белых был задержан летом 2016 года в Москве. Пост главы Кировской области он занял в 2009 году.

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