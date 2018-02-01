Путин ответил на вопрос о подорожании бензина

Глава государства рассказал, что цену на топливо можно несколько уменьшить.

1 февраля президент России Владимир Путин посетил завод «Ростсельмаш». На предприятии российский лидер пообщался с рабочими, и одной из тем разговора стала стоимость бензина. По словам президента, сейчас существует возможность снизить цены на топливо.

- Хотелось бы, чтобы прибило цену в нынешней ситуации, вроде бы для этого есть возможность. Но в некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая, - отметил Путин.

Владимир Путин пообещал, что попросит главу ФАС тщательнее следить за повышениями цен на бензин, и добавил, что сейчас стоимость первичного продукта составляет порядка 70 долларов за баррель. Доходы, полученные с повышения акцизов, правительство направляет на ремонт и строительство дорог, заверил президент.