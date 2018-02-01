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Константин Большаков
1 Февраля, 2018 16:46
Минфин США признался в составлении «кремлёвского доклада» «копипастой» из СМИ
Флаг США.
Источник: 2016.weacom.ru
Вашингтон, 01 Февраля - DIXINEWS.
Представитель американского Минфина признался, что при составлении санкционного списка были использованы данные из открытых источников.
Помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега оправдался за критику «кремлёвского доклада». В частности, документ называли «копипастой» из журнала «Forbes» из-за того, что оттуда скопирован список так называемых «российских олигархов».
Господин Сэйга действительно признал, что в открытой части доклада были использованы данные, представленные в СМИ.
- Удивляться «копипасте» не стоит, мы брали информацию из открытых источников. Санкции предусмотрены в секретной части доклада, объём которой сотни страниц. Мы намерены не допустить дестабилизирующей деятельности со стороны России, - подчеркнул чиновник.
Напомним, в «кремлёвский доклад», составленный министерством финансов США, попали 210 российских чиновников и бизнесменов. В их отношении, как было заявлено ранее, американские власти уже готовят ограничительные меры.
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