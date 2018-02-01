Минфин США признался в составлении «кремлёвского доклада» «копипастой» из СМИ

Представитель американского Минфина признался, что при составлении санкционного списка были использованы данные из открытых источников.

Помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега оправдался за критику «кремлёвского доклада». В частности, документ называли «копипастой» из журнала «Forbes» из-за того, что оттуда скопирован список так называемых «российских олигархов».

Господин Сэйга действительно признал, что в открытой части доклада были использованы данные, представленные в СМИ.

- Удивляться «копипасте» не стоит, мы брали информацию из открытых источников. Санкции предусмотрены в секретной части доклада, объём которой сотни страниц. Мы намерены не допустить дестабилизирующей деятельности со стороны России, - подчеркнул чиновник.

Напомним, в «кремлёвский доклад», составленный министерством финансов США, попали 210 российских чиновников и бизнесменов. В их отношении, как было заявлено ранее, американские власти уже готовят ограничительные меры.