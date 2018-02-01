Стало известно, как получила ножевое ранение ученица кемеровской школы

Очередной инцидент с холодным оружием на этот раз произошёл в школе Кемеровской области.

1 февраля в школе №48 города Кемерово получила ножевое ранение 13-летняя девочка. Корреспондент ИА «DixiNews» выяснил подробности произошедшего. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, по факту случившегося уже начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, в коридоре школы 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине 13-летней девочки. В момент, когда она повернулась, он попал в потерпевшую, - рассказали следователи. - После случившегося ученики позвали классного руководителя, затем была вызвана скорая помощь. Девочка госпитализирована.

Пока сотрудники регионального СКР выясняют обстоятельства инцидента, к делу подключилась и прокуратура Ленинского района города Кемерово.

- Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних в одной из школ Кемерово в связи с инцидентом, - заявили в пресс-службе областной прокуратуры. - На место незамедлительно выехал прокурор Ленинского района города Кемерово.

В прокуратуре заявили, что ход доследственной проверки будут держать на контроле, и в случае необходимости примут меры для устранения нарушений закона, если последние будут выявлены.

На случившееся также отреагировал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Как сообщает наш корреспондент, глава региона считает, что данное ЧП случилось из-за недоработок, допущенных руководством школы и городского управления образования в обеспечении безопасности школьников.

- Губернатор обратился к родителям кузбасских школьников с просьбой быть внимательными к своим детям, проверять наличие опасных предметов в сумках и рюкзаках, - заявили в областной администрации.

Уже последовали первые увольнения. В департаменте образования и науки Кемеровской области провели служебную проверку, и по её результатам директор школы №48 Татьяна Шатохина была уволена. Вместе с ней потеряла свою должность замдиректора по ОБЖ Ольга Кирякова.

- Также объявлен выговор главе управления образования города Наталье Дашковской, - добавили чиновники.

Удалось узнать и о состоянии пострадавшей девочки. Сразу после ранения её доставили в областную детскую клиническую больницу города Кемерово, ей оказывается вся необходимая помощь. Врачи считают, что здоровью и жизни школьницы ничего не угрожает.