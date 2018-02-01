Спорт

Константин Большаков
1 Февраля, 2018 13:54

CAS заступился за российских олимпийцев перед МОК

Здание Спортивного арбитражного суда.
Источник: gov.cap.ru
#олимпиада2018

#МОК

#CAS
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

МОК остался недоволен тем, что CAS оправдал ряд российских спортсменов.

1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил в ходе Зимних Олимпийских игр в Сочи, которые состоялись в 2014 году.

CAS, рассмотрев апелляции российских атлетов, решил аннулировать санкции, введённые Международным олимпийским комитетом в отношении двадцати восьми человек, сообщил корреспондент ИА «DixiNews», ознакомившись с документом, опубликованном на сайте суда. Это решение уже прокомментировали и в самом комитете.

- МОК разочарован тем, что CAS не увидел системных нарушений у 28 российских спортсменов, - заявили представители комитета. - Решение суда может серьёзно повлиять на будущее борьбы с допингом.

В комитете также подчеркнули, что готовы обжаловать решение Спортивного арбитражного суда в швейцарском Федеральном суде.

Оправдание 28 российских спортсменов, тем временем, позволило вернуться России на 1-е место в зачёте Олимпийских игр в Сочи.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недопуск на Олимпиаду
МПК не предоставил российским лыжникам лицензию на участие в Паралимпиаде
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов
Читайте в рубрике:
В ОКР прокомментировали список МОК из 169 допущенных спортсменов
Российский олимпийский комитет повторно направит в МОК списки кандидатов на ОИ-2018
Шипулина и Устюгова не внесли в список потенциальных участников ОИ-2018

Во Франции бастуют работники домов престарелых
Карлес Пучдемон: «Не было другого возможного кандидата»
Чилийцы ночуют на улице в ожидании вакцины от жёлтой лихорадки
Матвиенко: необходимо сделать все, чтобы защитить российских паралимпийцев
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос о подорожании бензина
Казань, 01 Февраля, 19:00.
Татарстан возглавил рейтинг по проекту формирования комфортной городской среды
Воронеж, 01 Февраля, 18:00.
Минтранс может привлечь к проекту воронежского метро японских экспертов
Вашингтон, 01 Февраля, 16:46.
Минфин США признался в составлении «кремлёвского доклада» «копипастой» из СМИ
Ижевск, 01 Февраля, 15:51.
Экспорт "ВЕЛЕС-ЭКСПО" востребован в Европе благодаря качеству
Пермь, 01 Февраля, 15:25.
В Пермь приедут ведущие детские кардиохирурги и кардиологи
Кемерово, 01 Февраля, 15:01.
Стало известно, как получила ножевое ранение ученица кемеровской школы
Пермь, 01 Февраля, 15:00.
Пермский экономический конгресс состоится в краевой столице
Волгоград, 01 Февраля, 15:00.
Волгоградцы выбрали топ-20 объектов для благоустройства
Нижний Новгород, 01 Февраля, 14:10.
Власти Нижнего Новгорода назвали причину повреждения Мызинского моста
Москва, 01 Февраля, 13:54.
CAS заступился за российских олимпийцев перед МОК
Пермь, 01 Февраля, 13:30.
В двух районах Перми начато строительство двух детских поликлиник
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия