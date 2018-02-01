CAS заступился за российских олимпийцев перед МОК

МОК остался недоволен тем, что CAS оправдал ряд российских спортсменов.

1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил в ходе Зимних Олимпийских игр в Сочи, которые состоялись в 2014 году.

CAS, рассмотрев апелляции российских атлетов, решил аннулировать санкции, введённые Международным олимпийским комитетом в отношении двадцати восьми человек, сообщил корреспондент ИА «DixiNews», ознакомившись с документом, опубликованном на сайте суда. Это решение уже прокомментировали и в самом комитете.

- МОК разочарован тем, что CAS не увидел системных нарушений у 28 российских спортсменов, - заявили представители комитета. - Решение суда может серьёзно повлиять на будущее борьбы с допингом.

В комитете также подчеркнули, что готовы обжаловать решение Спортивного арбитражного суда в швейцарском Федеральном суде.

Оправдание 28 российских спортсменов, тем временем, позволило вернуться России на 1-е место в зачёте Олимпийских игр в Сочи.