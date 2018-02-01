Суд начал оглашать приговор экс-главе Кировской области

Сегодня судья озвучивает приговор Никите Белых.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Сегодня судья Пресненского районного суда города Москвы начала оглашение приговора. К какому сроку будет приговорён бывший глава региона пока неизвестно.

Таким образом, Белых будет осуждён за взятки, общий размер которых составил 600 тысяч евро. При этом сам экс-чиновник не признаёт себя виновным.

Ранее прокуратура просила отправить Белых за решётку на 10 лет, причём в колонию строгого режима. Также гособвинение просила оштрафовать экс-губернатора на 100 млн рублей.