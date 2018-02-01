|
Константин Большаков
1 Февраля, 2018 12:56
Суд начал оглашать приговор экс-главе Кировской области
Никита Белых.
Источник: m.dp.ru
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.
Сегодня судья озвучивает приговор Никите Белых.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Сегодня судья Пресненского районного суда города Москвы начала оглашение приговора. К какому сроку будет приговорён бывший глава региона пока неизвестно.
Таким образом, Белых будет осуждён за взятки, общий размер которых составил 600 тысяч евро. При этом сам экс-чиновник не признаёт себя виновным.
Ранее прокуратура просила отправить Белых за решётку на 10 лет, причём в колонию строгого режима. Также гособвинение просила оштрафовать экс-губернатора на 100 млн рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия