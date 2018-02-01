Криминал

Константин Большаков
1 Февраля, 2018 12:56

Суд начал оглашать приговор экс-главе Кировской области

Никита Белых.
Источник: m.dp.ru
#суд

#Киров

#НикитаБелых
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

Сегодня судья озвучивает приговор Никите Белых.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Сегодня судья Пресненского районного суда города Москвы начала оглашение приговора. К какому сроку будет приговорён бывший глава региона пока неизвестно.

Таким образом, Белых будет осуждён за взятки, общий размер которых составил 600 тысяч евро. При этом сам экс-чиновник не признаёт себя виновным.

Ранее прокуратура просила отправить Белых за решётку на 10 лет, причём в колонию строгого режима. Также гособвинение просила оштрафовать экс-губернатора на 100 млн рублей.

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