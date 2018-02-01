Промышленность

Алексей Мирный
4 Февраля, 2018 12:47

На Чайковском мясокомбинате отметили 55-летний юбилей

Игорь Валентинович Ким.
Источник: DixiNews
#ЧайковскийМясокомбинат

#производство

#юбилей
Чайковский, 04 Февраля - DIXINEWS.

В Пермском Крае традиционно достаточно много сельскохозяйственных и пищевых предприятий, многие из них имеют достаточно большой опыт работы, являясь ветеранами отечественной промышленности.

Однако есть одно, которое ярко выделяется среди прочих, это ЗАО «Агрофирма «Мясо». В данный момент компания празднует свою 55-ю годовщину создания. Такую большую дату коллектив агрофирмы отметил новыми трудовыми рекордами и достижениями.

Чайковский мясокомбинат опытнейшее предприятие, которое известно и потребителям его продукции, и коллегам в цепочке производства, но более всего, его репутация имеет значение для его конкурентов. Так как именно «Мясо» задаёт темпы и уровень качества на местном рынке.

«На протяжении многих десятилетий наше предприятие не стояло на месте, а постоянно развивалось. Вырабатывались совершенно новые и, порой, новаторские методы развития. Сегодня агрофирма «Мясо», это, по сути, целый агропромышленный холдинг. Всё наше производство организовано по принципу "от поля, к прилавку". Мы отмечаем этот юбилей с радостью. 55 лет нашему предприятию, это большая дата», - говорит об истории работы ЗАО «Агрофирма «Мясо» генеральный директор предприятия Игорь Валентинович Ким.

«Я с гордостью могу сказать, что за 55 лет, небольшой колбасный цех превратился в независимое, многоотраслевое и перспективное предприятие с полным циклом мясопереработки. Я горжусь своим коллективом, это люди ответственные, преданные, настоящие профессионалы своего дела», - заключает руководитель фирмы.

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