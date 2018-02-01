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Константин Большаков
1 Февраля, 2018 10:22

В МЧС сообщили, будут ли продолжать поиски моряков с «Востока»

Поиски рыболовецкого судна «Восток».
Источник: evo-rus.com
#МЧС

#корабль

#Восток
Приморский край, 01 Февраля - DIXINEWS.

От МЧС поступила новая информация по поводу поисков пропавшего рыболовецкого судна.

Сегодня генеральный директор компании-судовладельца рыболовного судна «Восток» Станислав Мальчевский заявил, что семьи членов экипажа получат крупные компенсации в связи с инцидентом в Японском море. Родственникам, по словам господина Мальчевского, выплатят по 1,5 млн рублей. Надежды на то, что люди выжили, не остаётся.

- За каждого погибшего моряка будет выплачено по полтора миллиона рублей. Вместе с этим семьи получат страховые выплаты, - заверил Станислав Мальчевский.

В то же время спасатели всё ещё продолжают поисковые работы, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- В настоящее время поиски ведутся авиацией МЧС России и силами рыбопромыслового флота, - сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. – Из аэропорта Кневичи города Артём вылетел самолёт «Бе-200» ЧС Хабаровского авиационного спасательного центра, в 13 часов по местному времени запланирован вылет второго воздушного судна.

Всего от МЧС в поисковых работах участвуют 20 человек. Помогать им будут судна рыбопромыслового флота, которые находятся вблизи района промысла. Речь идёт о малом транспортном рефрижераторе «Остров Ионы» и больших транспортных рефрижераторах «Озёрск» и «Кан ан Рифер». Координирует их работу экипаж судна «Шанс-103».

- Осмотрено около 35 тысяч квадратных километров акватории, морскими судами – 9720 квадратных километров, - добавили спасатели. – Поиски будут продолжены.

Напомним, 25 января моряки с «Востока», рыбачившие в Японском море, перестали выходить на связь. На борту находились 20 членов экипажа. По предварительной версии, судно погибло в сильном шторме. Поиски пока не помогли обнаружить моряков.

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