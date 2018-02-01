Бизнес

Константин Большаков
1 Февраля, 2018 09:48

Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из Apple Store

Пользователь Telegram.
Источник: praktika.ru
#соцсети

#Дуров

#телеграм
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

Сегодня ночью пользователи айфонов не смогли скачать приложение от создателя «Вконтакте».

1 февраля приложение Telegram без очевидных на то причин исчезло из магазина Apple App Store. При этом мессенджера нет как в российской, так и американской версии Store. Создатель проекта Павел Дуров объяснил исчезновение своего детища небольшими проблемами.

- Это незначительная проблема, скоро всё вернётся, - заверил господин Дуров.

При этом Telegram продолжает работать нормально, сообщили пользователи. Как отмечают СМИ, проблемы с мессенджером возникли как раз в тот момент, когда была запущена экспериментальная версия программы для Android.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах
Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ
Twitter продолжает войну против российских СМИ
Читайте в рубрике:
Более 24 млрд рублей привлекли в ОЭЗ "Лотос" за 3 года
Антонов: бизнес США не хочет уходить из России
ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы

Стало известно, какие машины чаще всего угоняют в Москве
Алексей Цыденов. Республика Бурятия: привлечение инвестиций, помощь бизнесу и детям
в Сыктывкаре пьяный водитель устроил гонки с ДПС на угнанном авто
В Белоруссии двое хулиганов с газовым баллончиком напали на продавцов магазина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС сообщили, будут ли продолжать поиски моряков с «Востока»
Уфа, 01 Февраля, 10:18.
Защитник «Салавата Юлаева» признан лучшим защитником КХЛ в январе
Москва, 01 Февраля, 09:48.
Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из Apple Store
Челябинск, 01 Февраля, 09:01.
В Челябинске предлагают новые методы борьбы с НМУ
Самара, 01 Февраля, 08:49.
15 самарских семей получили выплаты за рождение первенца
Омск, 01 Февраля, 07:39.
Губернатор повысил сумму премии «Семья года» до ста тысяч рублей
Москва, 31 Января, 21:06.
Зависимость Украины от российских поставок резко возросла
Москва, 31 Января, 20:51.
Число участников президентской гонки сократилось
Пермь, 31 Января, 17:35.
Около двух тысяч километров дорог отремонтируют в Прикамье за 3 года
Нижний Новгород, 31 Января, 16:00.
"Лыжня России" в Нижнем Новгороде запланирована на 10 февраля
Красноярск, 31 Января, 16:00.
"Красный яр" лишился гендиректора Татьяны Павловской
Москва, 31 Января, 15:42.
Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недопуск на Олимпиаду
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия