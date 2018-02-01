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Константин Большаков
1 Февраля, 2018 09:48
Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из Apple Store
Пользователь Telegram.
Источник: praktika.ru
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.
Сегодня ночью пользователи айфонов не смогли скачать приложение от создателя «Вконтакте».
1 февраля приложение Telegram без очевидных на то причин исчезло из магазина Apple App Store. При этом мессенджера нет как в российской, так и американской версии Store. Создатель проекта Павел Дуров объяснил исчезновение своего детища небольшими проблемами.
- Это незначительная проблема, скоро всё вернётся, - заверил господин Дуров.
При этом Telegram продолжает работать нормально, сообщили пользователи. Как отмечают СМИ, проблемы с мессенджером возникли как раз в тот момент, когда была запущена экспериментальная версия программы для Android.
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