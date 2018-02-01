Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из Apple Store

Сегодня ночью пользователи айфонов не смогли скачать приложение от создателя «Вконтакте».

1 февраля приложение Telegram без очевидных на то причин исчезло из магазина Apple App Store. При этом мессенджера нет как в российской, так и американской версии Store. Создатель проекта Павел Дуров объяснил исчезновение своего детища небольшими проблемами.

- Это незначительная проблема, скоро всё вернётся, - заверил господин Дуров.

При этом Telegram продолжает работать нормально, сообщили пользователи. Как отмечают СМИ, проблемы с мессенджером возникли как раз в тот момент, когда была запущена экспериментальная версия программы для Android.