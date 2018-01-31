Зависимость Украины от российских поставок резко возросла

Киев стал больше приобретать продукции из России в ушедшем году.

Национальный банк Украины сообщил, что в 2017 году страна стала приобретать значительно больше российской продукции. Речь идёт об угле, удобрениях и нефтепродуктах. Так, в прошлом году импорт товаров из России в Украину увеличился больше всего - сразу на 40%, превысив отметку в 7 млрд долларов.

Вторым партнёром по импорту для Киева, ожидаемо, стали европейские страны. Евросоюз нарастил продажи в Украину на 23%, однако в данном случае импорт стоил 20 млрд долларов. У Европы украинские власти больше всего покупают газ и товары, связанные с машиностроением.

При этом ЕС в 2017 году стал для Украины главным торговым партнёром по продажам. Экспорт украинской продукции в Европу вырос на 32%.