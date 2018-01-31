Партии

Константин Большаков
31 Января, 2018 20:51

Число участников президентской гонки сократилось

Сувениры с эмблемой президентских выборов.
Источник: fdata.info
#выборыпрезидента

#ЦИК

#партии
Москва, 31 Января - DIXINEWS.

Сегодня ЦИК завершил принятие подписей от кандидатов в президенты РФ.

31 января в 18 часов Центральная избирательная комиссия остановила принятие подписей избирателей от кандидатов на участие в президентских выборах. Последние, напомним, пройдут 18 марта.

Число участников президентской гонки сократилось. Если право собрать подписи получили 15 человек, то теперь тех, кто может пройти в следующий этап выборов, осталось 8 человек. Из них двое уже зарегистрированы в качестве кандидатов, это Павел Грудинин от «КПРФ» и Владимир Жириновский от «ЛДПР». Собирать подписи кандидатам от парламентских партий было не нужно, уточняет корреспондент ИА «DixiNews».

Сдать подписи успели шесть человек. Среди них представитель «Яблока» Григорий Явлинский, Ксения Собчак, представляющая «Гражданскую инициативу», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», «Партию Роста» представил Борис Титов, а «Коммунистов России» - Максим Сурайкин. Кроме того, шестым является нынешний глава государства Владимир Путин, самовыдвиженец.

Все, кроме Путина, должны были собрать по 100 тысяч подписей. Действующему президенту необходимо было набрать не менее 300 тысяч подписей. Теперь специалисты ЦИК проверят подлинность подписей каждого кандидата.

Окончательный список кандидатов будет озвучен ближе к 10 февраля.

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