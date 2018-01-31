"ВЕЛЕС-ЭКСПО" поставляет качественый лес в Европу, Казахстан и Китай

Компания "ВЕЛЕС-ЭКСПО" работает в направлении экспорта материалов из древесины и в течение 12 лет своего существования обросла профессионализмом, благодарными заказчиками и постоянными партнёрами.

В поле деятельности фирмы - заграничные поставки лесоматериалов. В первую очередь - круглого леса из берёзы и хвойных разновидностей. Основным направлением работы выступают европейские страны. В частности, основные заказчики расположились в Словакии, Дании и Чехи. Кроме того, "ВЕЛЕС" поддерживает сотрудничество с Казахстаном и наращивает экспорт в КНР.

Компании удаётся успешно работать долгие годы ввиду качественности поставляемых материалов, а также спроса на российское качество за рубежом. Эти качества обеспечили конкурентоспособность отечественной древесины далеко за пределами страны.

По словам директора "ВЕЛЕС-ЭКСПО" Сергея Дьяконова, экспорт в китайском направлении компания осуществляет с комплексом сопутствующих услуг. Речь идёт о транспортировке груза до места отправки, сопровождение его в вопросах таможенного оформления, страхования, лицензирования, разрешения на вывоз от Минпромторга РФ, необходимых сертификатов.

Представители компании могут похвастать высоким профессионализмом, который обеспечивает оперативную и грамотную поставку лесоматериалов заказчику. Этим качеством она и прославилась среди иностранных партнёров.

"В нашей компании работают высокопрофессиональные специалисты. Наша компания имеет все предусмотренные разрешения на осуществление деятельности в данной сфере. Мы успешно решаем все поставленные задачи: доставка леса осуществляется с использованием необходимого транспорта в сжатые сроки. Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество нашим партнерам", - резюмировал Дьяконов.