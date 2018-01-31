Экспорт "ВЕЛЕС-ЭКСПО" востребован в Европе благодаря качеству

Отечественная компания "ВЕЛЕС-ЭКСПО" занимается поставками круглого леса за границу, где российские древесные материалы пользуются большим спросом.

Период деятельности и существования организации насчитывает 12 лет. Специалисты обладают значительным опытом в сфере экспорта разнообразного леса, включая берёзу и хвойные породы. Партнёры всегда отмечали серьёзный и ответственный подход "ВЕЛЕСа" к работе.

Компания ведёт деятельность в Удмуртии. Наиболее популярными направлениями для поставок служат европейские государства и близлежащий Казахстан. Прежде всего сотрудничает фирма с Данией, Чехией, Словакией. Стоит также отметить, что развиваются деловые взаимоотношения с заказчиками из Китая.

Объёмы сотрудничества с КНР достигли в последний период времени колоссальных объёмов. Хорошие темпы развития обеспечили экспорт лесоматериалов на уровне в 1000-2000 кубометров.

"Наша компания осуществляет свою профессиональную деятельность, имея все необходимые разрешения и сертификаты на работу в данной сфере. Мы оперативно решаем все поставленные задачи: доставка лесоматериалов в Китай осуществляется с использованием специального надежного транспорта в сжатые сроки. Наша компания предлагает выгодные условия для всех партнеров: нашим заказчикам не приходится переплачивать за какие-либо непредвиденные расходы", - сообщил глава "ВЕЛЕС-ЭКСПО" Сергей Дьяконов.