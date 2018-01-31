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Константин Большаков
31 Января, 2018 15:42
Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недопуск на Олимпиаду
Владимир Путин.
Источник: anegrinews.ru
Москва, 31 Января - DIXINEWS.
В ходе сегодняшней встречи с российскими олимпийцами глава государства принёс им извинения за ситуацию с Олимпийскими играми в Корее.
Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит встречу с российскими спортсменами. Глава государства попросил у олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от нападок и давления извне, сообщает телеканал «Россия 24».
- Для РФ кажутся странными решения не допускать на Олимпиаду российских спортсменов, - заявил Владимир Путин. - Если Олимпийское движение утратит важную составляющую по объединению стран, то тогда всё это потеряет смысл.
Также Путин пообещал, что Россия проведёт предметные разговоры с международными спортивными организациями по поводу сложившейся ситуации вокруг российских олимпийцев и выразил надежду, что с этой проблемой получится разобраться.
Напомним, российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде под родным флагом из-за допингового скандала.
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