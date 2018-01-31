Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недопуск на Олимпиаду

В ходе сегодняшней встречи с российскими олимпийцами глава государства принёс им извинения за ситуацию с Олимпийскими играми в Корее.

Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит встречу с российскими спортсменами. Глава государства попросил у олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от нападок и давления извне, сообщает телеканал «Россия 24».

- Для РФ кажутся странными решения не допускать на Олимпиаду российских спортсменов, - заявил Владимир Путин. - Если Олимпийское движение утратит важную составляющую по объединению стран, то тогда всё это потеряет смысл.

Также Путин пообещал, что Россия проведёт предметные разговоры с международными спортивными организациями по поводу сложившейся ситуации вокруг российских олимпийцев и выразил надежду, что с этой проблемой получится разобраться.

Напомним, российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде под родным флагом из-за допингового скандала.