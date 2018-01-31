Политика

Константин Большаков
31 Января, 2018 15:28

США готовятся уничтожить Россию, стравливая её с Китаем

Дональд Трамп и американские военные.
Источник: theadamschronicler.com
#США

#россия

#Китай
Москва, 31 Января - DIXINEWS.

Американские власти полагают, что стравливая КНР и РФ, смогут избавиться от двух мощных соперников разом.

Сегодня американский генерал ВВС США Поль Сельва в беседе с зарубежным изданием «DefenseNews» рассказал, каким образом Пентагон будет воевать в случае возможного конфликта с Россией и Китаем. По словам Сельвы, Китай американцы планируют брать в морских и воздушных сражениях, тогда как сухопутные войска и пехота будут поддерживать наступление на земле.

В тоже время против России США готовы бросить ВВС и свою армию. Но перед этим, заявил Сельва, Америке придётся развернуть свои войска в европейских странах. Не исключил генерал и того, что с РФ придётся сразиться и на море.

Поль Сельва подчеркнул, что Китай и Россия пока что обгоняют США в техническом преимуществе по гиперзвуку, но выразил мнение, что его страна не проиграет битву в этом направлении.

- США нужно уделять внимание разработке манёвренных гиперзвуковых летательных аппаратов для борьбы с ПРО потенциального противника, - резюмировал генерал.

Подобные заявления с американской стороны звучат неслучайно. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков действительно подтверждает, что Америка готова бороться с РФ и Китаем.

- США вступает в жёсткое соперничество или даже вражду с двумя великими державами – Россией и КНР, толкая их друг к другу. Чревато конфликтами, - отметил господин Пушков.

Аналогичного мнения придерживается и лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

- Главный конкурент, в скобочках «враг», Соединённых Штатов – это Китай. Поэтому будет определённая жёсткая риторика, которую президент США Дональд Трамп вынужден поддерживать, чтобы быть в тренде американской политики, - заявил господин Стариков.

Николай Стариков уверен, что Вашингтон стремится изменить внешнюю политику России таким образом, чтобы наша страна разошлась с Китаем в разные стороны.

- Америка собирается ссорить Россию с Китаем, используя РФ как рычаг в борьбе против КНР, - считает Стариков.

Одной из главных причин такого поведения со стороны Белого дома Алексей Пушков считает усилившиеся позиции России на мировых рынках оружия.

- Цель США – не допустить важных доходов в российскую казну через блокирование военных сделок с Россией, - полагает господин Пушков.

Подобные действия со стороны США Пушков также назвал «политикой финансового удушения».

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