В Кремле назвали Америку враждебной и призвали сохранять собранность

В Москве прокомментировали публикацию так называемого кремлёвского доклада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к действиям американских властей на фоне новостей о публикации кремлёвского списка. В частности, господин Песков оценил шаги со стороны США как враждебные.

- Мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в этих действиях очень много противоречивости и непредсказуемости. Это, очевидно, недружественный, скорее враждебный враг по отношению к РФ, - сказал Дмитрий Песков.

Также Песков заметил, что в Вашингтоне придерживаются взаимоисключающих заявлений. К примеру, сначала в Белом доме говорили, что вслед за списком не последует санкций, а затем появилось сообщение, что вскоре против лиц из кремлёвского доклада последуют ограничения.

- Имея дело с непредсказуемыми партнёрами нужно сохранять собранность, - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, в кремлёвский доклад попали почти все высшие руководители России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего санкции могут ввести в отношении 210 высокопоставленных россиян.