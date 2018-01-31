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Константин Большаков
31 Января, 2018 13:30
В Кремле назвали Америку враждебной и призвали сохранять собранность
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Источник: kvedomosti.com
Москва, 31 Января - DIXINEWS.
В Москве прокомментировали публикацию так называемого кремлёвского доклада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к действиям американских властей на фоне новостей о публикации кремлёвского списка. В частности, господин Песков оценил шаги со стороны США как враждебные.
- Мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в этих действиях очень много противоречивости и непредсказуемости. Это, очевидно, недружественный, скорее враждебный враг по отношению к РФ, - сказал Дмитрий Песков.
Также Песков заметил, что в Вашингтоне придерживаются взаимоисключающих заявлений. К примеру, сначала в Белом доме говорили, что вслед за списком не последует санкций, а затем появилось сообщение, что вскоре против лиц из кремлёвского доклада последуют ограничения.
- Имея дело с непредсказуемыми партнёрами нужно сохранять собранность, - добавил Дмитрий Песков.
Напомним, в кремлёвский доклад попали почти все высшие руководители России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего санкции могут ввести в отношении 210 высокопоставленных россиян.
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