"Альбат" и современные системы безопасности

В современном обществе, когда на планете живёт около семи миллиардов человек, вопросы организации безопасности и охраны жизни и имущества становятся нетривиальной задачей.

Компания из Ижевска «Альбат» совсем недавно создала новую систему безопасности для Концерна "Калашников" – мощного оружейного завода, подтвердив, тем самым, свою репутацию, которой сейчас доверяют даже те, кто сам обеспечивает безопасность на гораздо более высоком уровне.

«Мы работали и продолжаем сотрудничество с Концерном "Калашников", также установили периметровую систему охраны для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ижевске. Здесь были установлены камеры, "колючка", заборы, пульты и прочее. Вообще мы работаем по заказам в Удмуртии, Перми, Ижевске и Москве», - отмечат в интервью с журналистом ИА DixiNews директор компании «Альбат» Борис Андреевич Трувеллер.

Фирма «Альбат» - быстро развивающееся предприятие, которое на рынке охранных систем в течение всего нескольких лет, смогла накопить богатый опыт проектирования, монтажа и сервисного обслуживания разнообразных слаботочных систем и систем связи. «Альбат» - официальный представитель компаний Hikvision и Trassir. Удмуртия, Ижевск, Пермь и Москва – являются основными рынками.

Наличие различных ресурсных элементов, работа с лидерами производства в данной отрасли, а также профессионализм специалистов фирмы, обеспечивают высокое качество работ, короткие сроки пуска, наладки, монтажа оборудования. Поставки прямо от производителей, а также своя собственная складская база, позволяют «Альбат» удерживать хорошие цены.

Компания «Альбат» непрерывно совершенствуется, повышая квалификацию работников, а также следит за новинками в своей отрасли, при этом, грамотно вводит инновации в производство.