"Альбат" создал систему безопасности для Концерна "Калашников"

Есть компании, которые обеспечивают безопасность государства, к примеру локомотив оружейной отрасли Концерна "Калашников", а кто же обеспечивает безопасность самих этих предприятий?

Так, ижевская компания «Альбат» недавно создала комплексную систему безопасности для известного оружейного завода, тем самым подтвердив свою репутацию, которой доверяют даже те, кто обеспечивают безопасность на гораздо более высоком, государственном, уровне.

«Мы работали и продолжаем обслуживать объекты Концерна "Калашников", также установили периметровую систему охраны для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ижевске. Здесь были установлены камеры, заборы, "колючка", пульты и прочее. Вообще мы работаем по заказам в Удмуртии, Ижевске, Перми и Москве», - говорит в интервью с корреспондентом ИА DixiNews директор компании «Альбат» Борис Андреевич Трувеллер.

ООО «Альбат» - это динамично развивающаяся компания, которая на рынке охранных инженерных систем в течение нескольких лет, накопила богатый опыт проектирования, монтажа, а также сервисного обслуживания различных слаботочных систем и систем связи. «Альбат» является официальным представителем и дилером компаний Hikvision и Trassir. Она ведёт свою деятельность в Удмуртии, Ижевске, Перми и Москве.

Наличие ресурсных элементов, работа с лидерами среди производителей в этой отрасли и профессионализм специалистов фирмы, обеспечивают высокое качество работ, короткие сроки пусконаладки и монтажа оборудования. Прямые поставки от производителей и своя складская база позволяют компании удерживать конкурентные цены.

Компания «Альбат» постоянно совершенствуется, повышает квалификацию своих работников, следит за новинками в своей отрасли и грамотно вводит инновации в производственный процесс.