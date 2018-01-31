РКН заблокировал страницы «Вконтакте» с призывом к убийствам в школах

Сотрудники Роскомнадзора пресекли деятельность противоправных сообществ.

Из социальной сети «Вконтакте» были удалены 9 «колумбайн-сообществ», призывающих устраивать нападения на школы. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ещё в четырёх группах удалены посты с аналогичными призывами.

- Данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, - отметили специалисты ведомства.

Как отметили в РКН, ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания экспертного совета Госдумы по совершенствованию законодательства в целях обеспечения безопасности детей заявил, что Служба поддерживает инициативу депутатов оградить детей от подобной информации.

Напомним, в январе произошли инциденты в двух школах - в Перми и Челябинске.