Общество

Константин Большаков
31 Января, 2018 12:48

РКН заблокировал страницы «Вконтакте» с призывом к убийствам в школах

Школа Колумбайн.
Источник: dixinews.ru
#Роскомнадзор

#школьники

#Вконтакте
Москва, 31 Января - DIXINEWS.

Сотрудники Роскомнадзора пресекли деятельность противоправных сообществ.

Из социальной сети «Вконтакте» были удалены 9 «колумбайн-сообществ», призывающих устраивать нападения на школы. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ещё в четырёх группах удалены посты с аналогичными призывами.

- Данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, - отметили специалисты ведомства.

Как отметили в РКН, ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания экспертного совета Госдумы по совершенствованию законодательства в целях обеспечения безопасности детей заявил, что Служба поддерживает инициативу депутатов оградить детей от подобной информации.

Напомним, в январе произошли инциденты в двух школах - в Перми и Челябинске.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах
Роскомнадзор: электронные сервисы способствуют росту экономики
Департамент Роскомнадзора будет блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы
Читайте в рубрике:
Рождаемость в РФ упала до уровня 2007 года
Медведев объявил о скором появлении мест в садах для детей до 3-х лет
Сожительство приравняют к официальному браку

Чилийцы ночуют на улице в ожидании вакцины от жёлтой лихорадки
Во Франции бастуют работники домов престарелых
Матвиенко: необходимо сделать все, чтобы защитить российских паралимпийцев
Алексей Цыденов. Республика Бурятия: привлечение инвестиций, помощь бизнесу и детям
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зависимость Украины от российских поставок резко возросла
Москва, 31 Января, 20:51.
Число участников президентской гонки сократилось
Пермь, 31 Января, 17:35.
Около двух тысяч километров дорог отремонтируют в Прикамье за 3 года
Нижний Новгород, 31 Января, 16:00.
"Лыжня России" в Нижнем Новгороде запланирована на 10 февраля
Красноярск, 31 Января, 16:00.
"Красный яр" лишился гендиректора Татьяны Павловской
Москва, 31 Января, 15:42.
Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недопуск на Олимпиаду
Москва, 31 Января, 15:28.
США готовятся уничтожить Россию, стравливая её с Китаем
Волгоград, 31 Января, 15:00.
Власти Волгограда усилят работу транспорта 2 февраля
Новосибирск, 31 Января, 15:00.
В Новосибирске готовятся к скорому визиту Путина
Москва, 31 Января, 13:30.
В Кремле назвали Америку враждебной и призвали сохранять собранность
Москва, 31 Января, 12:48.
РКН заблокировал страницы «Вконтакте» с призывом к убийствам в школах
Самара, 31 Января, 10:02.
Бюджет Самары пополнится 2 млрд рублей на расходы к ЧМ-2018
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия