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Константин Большаков
31 Января, 2018 12:48
РКН заблокировал страницы «Вконтакте» с призывом к убийствам в школах
Школа Колумбайн.
Источник: dixinews.ru
Москва, 31 Января - DIXINEWS.
Сотрудники Роскомнадзора пресекли деятельность противоправных сообществ.
Из социальной сети «Вконтакте» были удалены 9 «колумбайн-сообществ», призывающих устраивать нападения на школы. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ещё в четырёх группах удалены посты с аналогичными призывами.
- Данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, - отметили специалисты ведомства.
Как отметили в РКН, ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания экспертного совета Госдумы по совершенствованию законодательства в целях обеспечения безопасности детей заявил, что Служба поддерживает инициативу депутатов оградить детей от подобной информации.
Напомним, в январе произошли инциденты в двух школах - в Перми и Челябинске.
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