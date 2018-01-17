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Константин Большаков
31 Января, 2018 08:51
Названы сроки введения новых санкций против России
Белый дом в Вашингтоне.
Источник: vestikavkaza.ru
Вашингтон, 31 Января - DIXINEWS.
В США рассказали, когда планируется ввести новые санкции против россиян.
Глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что новые антироссийские санкции будут приняты уже в ближайшее время. По словам господина Мнучмина, Вашингтон активно работает над ограничениями.
- Мы используем кремлёвский доклад и разведывательные данные, чтобы начать ввод дополнительных санкций, и уже работаем над ними, - подчеркнул американский чиновник. - Я не могу обещать, что это будет в течение месяца, но мы сделаем это так скоро, насколько сможем.
Напомним, в кремлёвский список, опубликованный Минфином США, попали 210 россиян, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также в него вошли почти всё руководство России и влиятельные бизнесмены.
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