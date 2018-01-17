Политика

Константин Большаков
31 Января, 2018 08:51

Названы сроки введения новых санкций против России

Белый дом в Вашингтоне.
Источник: vestikavkaza.ru
#санкции

#США

#Кремль
Вашингтон, 31 Января - DIXINEWS.

В США рассказали, когда планируется ввести новые санкции против россиян.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что новые антироссийские санкции будут приняты уже в ближайшее время. По словам господина Мнучмина, Вашингтон активно работает над ограничениями.

- Мы используем кремлёвский доклад и разведывательные данные, чтобы начать ввод дополнительных санкций, и уже работаем над ними, - подчеркнул американский чиновник. - Я не могу обещать, что это будет в течение месяца, но мы сделаем это так скоро, насколько сможем.

Напомним, в кремлёвский список, опубликованный Минфином США, попали 210 россиян, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также в него вошли почти всё руководство России и влиятельные бизнесмены.

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