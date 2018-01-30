ДТП

Константин Большаков
30 Января, 2018 20:17

Раскрыты подробности гибели орловских полицейских в ДТП

ДТП в Орловской области.
Источник: vk.com
#ДТП

#МВД

#полиция
Орёл, 30 Января - DIXINEWS.

Сегодня в Орловской области в страшном ДТП погибли сотрудники полиции.

В ГУ МВД по Орловской области рассказали подробности о столкновении двух автомобилей, в результате которого погибли полицейские. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства, трагедия произошла 30 января около 11 часов утра.

Всё случилось на трассе Глазуновка - Малоархангельск - Копна - Долгое, где столкнулись «Камаз» и «Газель». По предварительной версии, виновником аварии стал водитель большегруза.

- Водитель «Камаза» выехал на встречную полосу движения и врезался в Газель, - сообщили в региональном МВД. - В результате ДТП погибли водитель и женщина, находившаяся в салоне «Газели», также ещё трое женщин из этого автомобиля получили ранения.

В МВД уточнили, что погибшими и пострадавшими оказались сотрудники региональной полиции. В свою очередь в СУ СКР по Орловской области сообщают о том, что в ДТП пострадали ещё два автомобиля.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Камаз» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», после чего «Камаз» задел другие два автомобиля - «Рено-Логан» и «Газель», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, по факту автокатастрофы заведено уголовное дело. Обстоятельства аварии продолжают выяснять правоохранительные органы.

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