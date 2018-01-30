В США заявили о скорых санкциях в отношении лиц из «кремлёвского списка»

Чиновники США подготовили лишь список лиц, которые попадут под скорые ограничения.

Глава министерства США Стивен Мнучин в интервью американским журналистам завил, что вслед за публикацией так называемого «кремлёвского списка» последуют скорые санкции. По словам господина Мнучина, 29 января лишь был опубликован список лиц, которые попадут под ограничения со стороны Америки в ближайшее время. При этом засекреченная часть списка, сказал министр, уже содержит информацию о самих санкциях, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Напомним, в «кремлёвский список», опубликованный Минфином США, попали 210 россиян. Все они - политики, близкие к Кремлю, и крупные российские бизнесмены. Среди них, к примеру, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, главы многих министерств, вице-премьеры и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что вслед за публикацией «кремлёвского списка» не стоит ожидать зеркальных действий.