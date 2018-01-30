Велосипеды Forward начали собирать роботы

Традиции и новые технологии переплетаются в современной индустриальной культуре в сложной эклектике. Такой привычный вид несамоходного транспорта как велосипед, сейчас изменился до неузнаваемости и это еще не придел.

Компания производитель велосипедов Forward внимательно следит за последними тенденциями рынка велосипедов, другого экологического транспорта и сопутствующей продукции. Привлечение высоких технологий для производства своей продукции стало здесь нормой, так как конкурировать на этом рынке с новыми компактными видами транспорта, такими как гироциклы и тому подобные, становится все сложнее.

Компания Forward с 2009 года является одним из крупнейших производителей велосипедов в России. В конце 2014-го года на производстве была проведена серьезная модернизация: на заводе был установлен немецкий роботизированный комплекс KUKA, позволяющий варить стальные рамные комплекты и вилки – ключевые комплектующие велосипеда. Партнёром проекта стоимостью в 32 млн рублей стала лизинговая компания «Сименс Финанс».

Применение роботизированного комплекса позволило автоматизировать производство, получить ещё более точную геометрию рамы, уменьшить процент брака, минимизировать затраты на материалы. Кроме того, процесс дополнила линия порошковой окраски рам фирмы Gema (Швейцария), обеспечивающая качество окрашивания изделий даже сложной геометрии.

Преимущество велосипеда в том, что это не просто средство передвижения, но и спортивный снаряд, который позволяет поддерживать в здоровой форме его обладателя. Это также и абсолютно экологическое средство передвижения, а значит, что компания Forward со своей продукцией всегда будет актуально.