Сергей Собянин прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада»

Глава Москвы высказал своё мнение насчёт публикации документа Минфина США. По мнению Собянина, это не внесёт раскола в российскую политику.

Мэр города Москвы Сергей Собянин отреагировал на публикацию так называемого «кремлёвского доклада» - документа, подготовленного Минфином США, куда попали 210 приближённых к власти РФ чиновников и бизнесменов. Среди них, напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, главы министерств и вице-премьеры.

- В «кремлёвский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны, - передаёт слова Сергея Собянина корреспондент ИА «DixiNews». - Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.

Господин Собянин подчеркнул, что на Западе Россию не любили всегда, но даже в самые худшие периоды наших отношений никто не создавал подобных списков.

- Подобные меры не раскалывают, а объединяют, приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы, - резюмировал Собянин.