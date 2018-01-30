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Константин Большаков
30 Января, 2018 11:01
Сергей Собянин прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада»
Владимир Путин и Сергей Собянин.
Источник: kremlin.ru
Москва, 30 Января - DIXINEWS.
Глава Москвы высказал своё мнение насчёт публикации документа Минфина США. По мнению Собянина, это не внесёт раскола в российскую политику.
Мэр города Москвы Сергей Собянин отреагировал на публикацию так называемого «кремлёвского доклада» - документа, подготовленного Минфином США, куда попали 210 приближённых к власти РФ чиновников и бизнесменов. Среди них, напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, главы министерств и вице-премьеры.
- В «кремлёвский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны, - передаёт слова Сергея Собянина корреспондент ИА «DixiNews». - Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.
Господин Собянин подчеркнул, что на Западе Россию не любили всегда, но даже в самые худшие периоды наших отношений никто не создавал подобных списков.
- Подобные меры не раскалывают, а объединяют, приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы, - резюмировал Собянин.
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