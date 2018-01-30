Минтранс запретит высаживать безбилетников на холоде

«Зайцев» в транспорте больше нельзя будет выставить за дверь. Но только при определённых условиях.

Министерство транспорта РФ отправило на рассмотрение в правительство предложение запретить высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров в том случае, если это несёт угрозу здоровью или жизни человека. К примеру, в недавнем прошлом в новостях часто появлялись сообщения, как детей выставляли на улицу в сильный мороз из автобуса за то, что у тех не было денег на билет.

Если в кабинете министров одобрят такие поправки в законодательство, пишет правительственная «Российская газета», то водитель или кондуктор могут понести наказание.

Помимо этого, проект Минтранса предлагает уточнить детали контроля за наличием билета, указав, с какого момента договор между перевозчиков и пассажиром считается заключённым.