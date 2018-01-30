Транспорт

Константин Большаков
30 Января, 2018 10:39

Минтранс запретит высаживать безбилетников на холоде

Акция безбилетников в общественном транспорте.
Источник: otvet.mail.ru
#минтранс

#пассажиры

#безбилетники
Москва, 30 Января - DIXINEWS.

«Зайцев» в транспорте больше нельзя будет выставить за дверь. Но только при определённых условиях.

Министерство транспорта РФ отправило на рассмотрение в правительство предложение запретить высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров в том случае, если это несёт угрозу здоровью или жизни человека. К примеру, в недавнем прошлом в новостях часто появлялись сообщения, как детей выставляли на улицу в сильный мороз из автобуса за то, что у тех не было денег на билет.

Если в кабинете министров одобрят такие поправки в законодательство, пишет правительственная «Российская газета», то водитель или кондуктор могут понести наказание.

Помимо этого, проект Минтранса предлагает уточнить детали контроля за наличием билета, указав, с какого момента договор между перевозчиков и пассажиром считается заключённым.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Штрафы с водителей будут направлены только на ремонт дорог
Росавтодор намерен получить в федеральную собственность 10 тыс. км дорог
ГИМ проводит проект к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Читайте в рубрике:
"ТПК" преодолел транспортный коллапс с ЖД вагонами
Путин в Казани вдохновился полётом Ту-160 и предложил создать гражданский аналог
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО вырастут в 6 раз

Крупным планом. Обязательная вакцинация России - за или против?
Расширенное заседание комитета СФ по экономической политике. Запись трансляции 30 января 2018 года
Слон пересек границу Китая с Лаосом
«Я сапёр. Это моя профессия»: российский военный рассказал RT о разминировании Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности гибели орловских полицейских в ДТП
Вашингтон, 30 Января, 20:00.
В США заявили о скорых санкциях в отношении лиц из «кремлёвского списка»
Нижний Новгород, 30 Января, 20:00.
Минфин РФ сэкономит 8,8 млрд за счёт реструктуризации кредитного долга Нижегородской области
Воронеж, 30 Января, 19:00.
В Воронеже прошла юбилейная реконструкция боя за город
Волгоград, 30 Января, 18:00.
В центре Волгограда прошла финальная репетиция военного парада
Казань, 30 Января, 17:30.
Казанский ИТ-парк будет официально представлять "Сколково" в РТ
Кунгур, 30 Января, 16:47.
В детском санатории «Ирень» начался ремонт
За рубежом, 30 Января, 15:17.
Польша предложила США ввести санкции против «Северного потока-2»
Москва, 30 Января, 13:37.
Московские архитектурные проекты будут номинированы на премию MIPIM Awards 2018
За рубежом, 30 Января, 13:21.
В парламенте Бельгии рассмотрят резолюцию об отмене санкций против России
Екатеринбург, 30 Января, 13:00.
Екатеринбург получит инвестиции на развитие вне зависимости решения по "ЭКСПО"
Новосибирск, 30 Января, 13:00.
Сельское хозяйство Новосибирской области получит помощь на 3,2 млрд
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия