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Константин Большаков
30 Января, 2018 10:39
Минтранс запретит высаживать безбилетников на холоде
Акция безбилетников в общественном транспорте.
Источник: otvet.mail.ru
Москва, 30 Января - DIXINEWS.
«Зайцев» в транспорте больше нельзя будет выставить за дверь. Но только при определённых условиях.
Министерство транспорта РФ отправило на рассмотрение в правительство предложение запретить высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров в том случае, если это несёт угрозу здоровью или жизни человека. К примеру, в недавнем прошлом в новостях часто появлялись сообщения, как детей выставляли на улицу в сильный мороз из автобуса за то, что у тех не было денег на билет.
Если в кабинете министров одобрят такие поправки в законодательство, пишет правительственная «Российская газета», то водитель или кондуктор могут понести наказание.
Помимо этого, проект Минтранса предлагает уточнить детали контроля за наличием билета, указав, с какого момента договор между перевозчиков и пассажиром считается заключённым.
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