Политика

Константин Большаков
30 Января, 2018 10:04

Все крупные чиновники России попали в «кремлёвский доклад»

Минфин США.
Источник: comsatokensale.ru
#санкции

#США

#Кремль
Вашингтон, 30 Января - DIXINEWS.

Министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад». Туда попали люди, приближённые к Кремлю.

В США опубликован так называемый «кремлёвский доклад», подготовленный Министерство финансов страны. Пока что это не означает, что против всех лиц, указанных в списке, будут введены санкции, однако ограничения могут быть введены в будущем.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», всего в списке 210 фамилий. Все они - высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.

- В «кремлёвском докладе» оказались премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Козак, - сообщает наш корреспондент.

Помимо этого, в список попали и министры, в том числе Владимир Пучков, Сергей Шойгу, Максим Соколов, Владимир Колокольцев и другие.

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