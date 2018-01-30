Все крупные чиновники России попали в «кремлёвский доклад»

Министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад». Туда попали люди, приближённые к Кремлю.

В США опубликован так называемый «кремлёвский доклад», подготовленный Министерство финансов страны. Пока что это не означает, что против всех лиц, указанных в списке, будут введены санкции, однако ограничения могут быть введены в будущем.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», всего в списке 210 фамилий. Все они - высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.

- В «кремлёвском докладе» оказались премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Козак, - сообщает наш корреспондент.

Помимо этого, в список попали и министры, в том числе Владимир Пучков, Сергей Шойгу, Максим Соколов, Владимир Колокольцев и другие.