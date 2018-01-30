Политика

София Познышева
30 Января, 2018 13:21

В парламенте Бельгии рассмотрят резолюцию об отмене санкций против России

Государственный символ Бельгии.
Источник: DixiNews
#Брюссель

#парламент

#санкции
За рубежом, 30 Января - DIXINEWS.

29 января в Палату представителей федерального парламента Бельгии поступила резолюция об отмене санкций, введённых ЕС против Российской Федерации, сообщает ТАСС. Одим из положений документа стал факт соблюдения Москвой минских соглашений.

По сообщениям одного из авторов, представителя партии «Фламандский союз», Филипа Девинтера, он и его сторонники требуют отмены санкций Евросюза по отношению к РФ. В документе отмечено, что санкции «не соответствуют международным нормам». К тому же, их нецелесообразность выражается в уроне общеевропейскому экспорту и рынку труда.

Ранее в парламент Бельгии уже поступала подобная резолюция. Однако её проект отклонили.

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