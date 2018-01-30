Польша предложила США ввести санкции против «Северного потока-2»

29 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с сообщением об итогах его переговоров с государственным секретарём Соединённых Штатов Рексом Тиллерсоном. Председатель Совета Министров Польши заявил, что обратился к Тиллерсону с предложением ввести санкции на строительство газопровода «Северный поток-2».

По словам Моравецкого, строительство «Северного потока-2» является объектом, требующим санкционного обложения согласно закону США от 2 августа 2017 года.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что предыдущая трактовка документа американской стороной оказалась неудовлетворительной для правительства Польши. В связи с этим он призвал государственный департамент США «правильно растолковать этот документ».