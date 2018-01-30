Политика

София Познышева
30 Января, 2018 15:17

Польша предложила США ввести санкции против «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник: DixiNews
#Польша

#санкции

#внешняяполитика
За рубежом, 30 Января - DIXINEWS.

29 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с сообщением об итогах его переговоров с государственным секретарём Соединённых Штатов Рексом Тиллерсоном. Председатель Совета Министров Польши заявил, что обратился к Тиллерсону с предложением ввести санкции на строительство газопровода «Северный поток-2».

По словам Моравецкого, строительство «Северного потока-2» является объектом, требующим санкционного обложения согласно закону США от 2 августа 2017 года.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что предыдущая трактовка документа американской стороной оказалась неудовлетворительной для правительства Польши. В связи с этим он призвал государственный департамент США «правильно растолковать этот документ».

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