Спорт

София Познышева
30 Января, 2018 10:57

МПК не предоставил российским лыжникам лицензию на участие в Паралимпиаде

Символы Зимних Игр в Пхенчхане.
Источник: DixiNews
#олимпиада2018

#лыжнаягонка

#спортсмены
За рубежом, 30 Января - DIXINEWS.

Международный паралимпийский комитет сообщил, что не предоставит мужской сборной России по лыжному спорту лицензий на участие в Паралимпиаде-2018. Насчёт участия женской сборной ещё не принято окончательное решение. Однако в случае предоставления лицензий на участие, их получит не более 14 человек.

Также официальный сайт комитета сообщает, что в горных лыжах женской сборной может быть предоставлено до десяти лицензий, а мужской — до семи. Выступить в кёрлинге под нейтральным флагом сможет не более пяти спортсменов.

Ранее, напомним, МПК обнародовал решение касательно участия российских атлетов в играх: часть из них допустили к участию с тем условием, что они не будут выступать под флагом России.

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