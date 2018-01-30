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София Познышева
30 Января, 2018 10:57
МПК не предоставил российским лыжникам лицензию на участие в Паралимпиаде
Символы Зимних Игр в Пхенчхане.
Источник: DixiNews
За рубежом, 30 Января - DIXINEWS.
Международный паралимпийский комитет сообщил, что не предоставит мужской сборной России по лыжному спорту лицензий на участие в Паралимпиаде-2018. Насчёт участия женской сборной ещё не принято окончательное решение. Однако в случае предоставления лицензий на участие, их получит не более 14 человек.
Также официальный сайт комитета сообщает, что в горных лыжах женской сборной может быть предоставлено до десяти лицензий, а мужской — до семи. Выступить в кёрлинге под нейтральным флагом сможет не более пяти спортсменов.
Ранее, напомним, МПК обнародовал решение касательно участия российских атлетов в играх: часть из них допустили к участию с тем условием, что они не будут выступать под флагом России.
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